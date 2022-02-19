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Blue Origin Джеффа Безоса построит еще больше ракет для удовлетворения спроса на космический туризм
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Сегодня в 09:44

Blue Origin Джеффа Безоса построит еще больше ракет для удовлетворения спроса на космический туризм

Всего за 2021 год компания провела четыре полета — три с пассажирами и один исследовательский. Blue Origin готова удвоить их количество из-за устойчивого спроса на космический туризм, для этого ей потребуется построить еще больше ракет.

New Shepard запускают с частного космодрома Безоса в пустыне на западе Техаса, космический корабль поднимается на высоту более 100 км. У Blue Origin есть две ракеты New Shepard, одна для исследовательских грузовых рейсов, а другая для пассажирских рейсов.

Источник: vc.ru

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#космос #джеффбезос #ракетостроение #космическийтуризм #blueorigin
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