Blue Origin Джеффа Безоса анонсировала третий суборбитальный полет с туристами на борту

Компания по космическому туризму Blue Origin, принадлежащая бывшему главе Amazon и одному из самых богатых людей планеты Джеффу Безосу, анонсировала новый — третий суборбитальный полет. По плану корабль New Shepard с туристами на борту отправится в космос девятого декабря.

На борту корабля New Shepard будут находиться шесть человек, двое из которых — почетные гости, не покупавшие билет на борт. Это дочь первого астронавта США Алана Шепарда Лора Шепард Черли и соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн.

В числе тех четырех участников будущего полета, которые оплатили билет: предприниматель Лейн Бесс со своим сыном Кэмероном, инвестор Эван Дик и филантроп Дилан Тейлор.

Запуск корабля New Shepard запланирован на 21:00 по времени Нур-Султана девятого декабря с космодрома в штате Техас.

Источник: rb.ru