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Bloomberg создала собственную ИИ-модель BloombergGPT
67
Главный

Сегодня в 11:15

Bloomberg создала собственную ИИ-модель BloombergGPT

Bloomberg выпустила собственную большую языковую модель BloombergGPT с 50 млрд параметров, предназначенную для финансовых приложений. Она меньше ChatGPT, основанной на усовершенствованной версии GPT-3 со 175 млрд параметров.

Bloomberg заявила, что не будет открывать BloombergGPT из-за риска утечки конфиденциальных данных, например, из базы FINPILE, использовавшейся для обучения.

BloombergGPT функционально схожа ChatGPT, но предлагает большую точность, чем сопоставимые модели с большим количеством параметров. Они также утверждают, что общие модели не могут заменить предметно-ориентированные. Малые модели отличаются большей точностью результатов и могут обучаться значительно быстрее, чем универсальные модели, такие как GPT-3. К тому же для них требуется меньше вычислительных ресурсов.

Источник: servernews.ru

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#технологии #искусственныйинтеллект #bloomberg #нейросеть #chatgpt
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