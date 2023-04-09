Bloomberg создала собственную ИИ-модель BloombergGPT

Bloomberg выпустила собственную большую языковую модель BloombergGPT с 50 млрд параметров, предназначенную для финансовых приложений. Она меньше ChatGPT, основанной на усовершенствованной версии GPT-3 со 175 млрд параметров.

Bloomberg заявила, что не будет открывать BloombergGPT из-за риска утечки конфиденциальных данных, например, из базы FINPILE, использовавшейся для обучения.

BloombergGPT функционально схожа ChatGPT, но предлагает большую точность, чем сопоставимые модели с большим количеством параметров. Они также утверждают, что общие модели не могут заменить предметно-ориентированные. Малые модели отличаются большей точностью результатов и могут обучаться значительно быстрее, чем универсальные модели, такие как GPT-3. К тому же для них требуется меньше вычислительных ресурсов.

Источник: servernews.ru