Бизнесмены-меценаты Казахстана, которые вкладывают в образование и здоровье казахстанцев

Какие казахстанские предприниматели создают и поддерживают крупнейшие благотворительные и социальные проекты в стране.

Булат Утемуратов, предприниматель, президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент и член Совета директоров ITF — Международной федерации тенниса, общественный деятель, меценат





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В 2014 году Утемуратов учредил благотворительный фонд. Сферы деятельности фонда и результаты:

— программа «Аутизм. Мир один для всех», по которой открыты центры «Асыл Мирас» уже в девяти городах Казахстана. Все центры работают на безвозмездной основе. На реализацию программы выделено больше 12,5 миллиона долларов

— оказание финансовой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Так, в мае прошлого года бизнесмен выделил 6 миллионов долларов на строительство 150 новых домов для пострадавших от наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, случившегося в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане

— поддержка проектов Ассоциации родителей детей с ДЦП

— проект «Баламекен» по строительству жилья для многодетных и малообеспеченных семей. В рамках проекта построены дома для 100 семей в Кызылорде и для 100 семей в Арыси

— реконструкция Ботанического сада Алматы. В июне 2020 года обновлен зеленый фонд, создана комфортная рекреационная зона, установлены новые входные павильоны, пруды с артезианской водой, фонтаны и амфитеатр. На реализацию проекта понадобилось 15 миллионов долларов

— поддержка Фонда имени Батырхана Шукенова.

Также Фонд Булата Утемуратова перечислил 200 миллионов тенге на борьбу с инфекцией в столице и Алматы. Средства предназначались на закуп экспресс-тестов, организацию мобильных пунктов для проведения анализов совместно с Министерством и управлениями здравоохранения.

Нурлан Смагулов, предприниматель, основатель и президент холдинговой компании «Астана Групп», почетный консул Новой Зеландии в Казахстане, председатель Федерации велоспорта РК, меценат





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Нурлан Эркебуланович активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Является членом президиума национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» и Градостроительного совета Алматы, участником благотворительного проекта «Дом мамы».

Смагулов вместе со своей командой ежегодно проводит выставки казахстанских художников, выпускает каталоги произведений искусства, предоставляет образовательные гранты для талантливых детей из сельской местности и поддерживает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А в марте 2019 года Нурлан Эркебуланович подарил две квартиры известным художникам из Костанайской области братьям Анкауовым. Братья уже много лет создают уникальные картины из натуральной шерсти по запатентованной технике, несмотря на то, что все они живут с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Астана Групп» также выделила 176 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом.

Компания Нурлана Смагулова Astana Motors спонсирует профессиональную велокоманду Pro Team Astana, благотворительный марафон «Смелость быть первым», международную велогонку «Тур Алматы», республиканский турнир по национальной борьбе казак куресi «Казакстан барысы», Азиатский Мега Кубок по пауэрлифтингу и бодибилдингу, Чемпионат Азии по велосипедному спорту и Кубок мира по водному поло.

Айдын Рахимбаев, председатель совета директоров холдинга BI Group, председатель Совета Ассоциации застройщиков Казахстана, член Правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен», член Совета предпринимателей при президенте РК, Президент YPO, IRONMAN, меценат.





Айдын Жумадилович строил компанию, исходя из идеи, что бизнес должен участвовать в жизни общества. Поэтому холдинг уделяет благотворительности приоритетное значение.

Так, в 2004 году был создан корпоративный благотворительный фонд «BI-Жулдызай». Его цель — оказание медицинской, социальной, материальной и другой помощи детям с особыми потребностями. Фонд открыл медицинские центры в Нур-Султане, Алматы, Атырау и Шымкенте и кабинеты «ранней реабилитации» при перинатальных центрах в столице. Более 9 тысяч детей прошли реабилитацию и лечение, многие сделали свои первые шаги и произнесли первые слова, а также получили элементарные моторные навыки, которых были лишены из-за болезней.

Рахимбаев — инициатор и председатель Попечительского совета крупнейшего социального проекта в РК «Дом мамы» — «Ана yйi». «Дом мамы» — это кризисные центры по всей стране, где молодым одиноким мамам, которые попали в сложные ситуации, помогают пережить трудности. За 8 лет работы фонд оказал поддержку 4676 женщинам. Сегодня действуют 21 Домов мамы в 18 городах Казахстана. Благодаря проекту предотвращено 67% потенциальных отказов матерей от новорожденных. Вторым этапом работы Фонда стал запуск в 2016 году проекта Агентство по усыновлению. За годы работы Агентства 1354 ребенка обрели семьи!

В сотрудничестве с 59 казахстанскими бизнесменами Рахимбаев основал фонд IQanat, главная цель которого — обеспечить доступность высшего образования для сельской молодежи. Фонд проводит олимпиады для школьников из сел Казахстана, победители получают возможность поступить на гранты в лучшие отечественные и зарубежные университеты. Бюджет попечителей на текущий год составляет 1 млн долларов. В 2020-2021 учебном году в олимпиадах приняли участие 59 тысяч школьников 8 и 9 класса. Ежегодно 9 000 проходят во второй тур и имеют возможность присутствовать на мотивационных тренингах, 700 детей получают доступ к двухлетнему сопровождению и подготовке к ЕНТ на базе «Назарбаев Университета», 100 и более ребят ежегодно зачисляются в школу «IQanat High School of Burabay».

В прошлом году компания BI Group выделила 3,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19. Холдинг поддержал акцию «Біз біргеміз!» и перечислил 810 миллионов тенге на поддержку социально уязвимых слоев населения. Для дальнейшей борьбы с COVID-19 открыт общественный фонд Birlik, который обеспечил медицинские учреждения по всему Казахстану современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами и наборами реагентов на сумму 342 миллиона тенге.

Также Рахимбаева и его компанию волнуют вопросы экологии, поэтому в 2020 году BI Group инвестировала 360 миллионов тенге в развитие экотуризма и спортивно-туристической инфраструктуры в Алматы и горах Заилийского Алатау и завершила первую фазу проекта «Тропы счастья». Всего планируется обустроить 200 километров туристических троп. Что касается озеленения, то только за последние два года, BI Group осуществила посадку более 13 тысяч деревьев и 21 тысячи кустарников в Нур-Султане.

Айдын Рахимбаев активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. Он финишер триатлонных гонок IRONMAN Vichy 2016, IRONMAN Barselona 2016, IRONMAN Kopenhagen 2017.Первый казахстанец, который поднял флаг страны на чемпионате мира IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP Kailua-Kona 2017, Hawaii. Более того - он добился права проведения престижного Международного соревнования по триатлону BI GROUP IRONMAN 70.3. Оно состоялось 17 июня 2018 года в Астане. На соревнование зарегистрировались 1319 спортсменов из 47 стран мира. Гонка Ironman 70.3 ASTANA 2018 получила награду Global athlete satisfaction award в категории Best New Events 2018.14 июля 2019 года в Нур-Султане прошел BI Group Ironman 70.3 Astana. На старт вышли 1421 триатлет из 50 стран мира, 20 атлетов категории PRO (профессионалы).

Кроме того, с 2016 года компания проводит ежегодный благотворительный BI Marathon.

Все взносы бегунов за участие в марафоне напрямую отчисляются в фонд «Жұлдызай» на лечение и реабилитацию детей с особыми потребностями. Трасса марафона сертифицирована и состоит в календаре IIAF.

Кенес Ракишев, предприниматель, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources, Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, сооснователь Singulariteam, вице-президент Казахстанской федерации бокса по международным связям





Источник фото: hommes.kz



Вместе с супругой Асель Тасмагамбетовой является основателем благотворительного фонда «Саби». Фонд оказывает помощь детям-сиротам, детям с серьезными нарушениями здоровья и талантливым ребятам. А также помогает людям с ограниченными физическими возможностями. В рамках работы фонда были выделены гранты на обучение талантливых студентов Казахстана, а больше 300 тысяч человек получили помощь в лечении.

Благодаря участию фонда «Саби» построен Дом ребенка в Кызылорде, а также новые школы и гимназии. В рамках строительного проекта «Оркендеу» создаются новые и модернизируются уже существующие общеобразовательные учреждения. Еще строятся детские игровые площадки и спортивные залы, успешно работает международная академия дзюдо.

А в прошлом году фондом была организована благотворительная акция по сбору средств на закуп тестов для определения covid-19. Было куплено 100 000 экспресс- и 40 000 ПЦР-тестов для проведения бесплатного тестирования населения. Общая сумма затраченных фондом «Саби» средств на оказание помощи в период пандемии коронавируса составила 1 131 956 033 тенге.

Материал подготовлен при поддержке BI Group.