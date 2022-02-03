Бизнес в столице Казахстана — 5 историй успешных предпринимателей из Нур-Султана

Предприниматели из столицы Казахстана рассказали, как открыли бизнес и поддерживали его в пандемию, а также дали советы начинающим бизнесменам. Больше интервью с жителями Нур-Султана в аккаунте @gorod24_astana.





Дамира Баль, город — Нур-Султан, основатель творческой школы для детей и подростков @waytobepro

Я живу в столице с двух лет, поэтому смело называю себя местным жителем. Сейчас я совместно с командой развиваю уверенное в себе, креативное поколение Казахстана!

Мы раскрываем потенциал детей, обучаем их танцам и актерскому мастерству. Также я преподаватель дефиле и фотопозирования. Через это направление мои ученики обретают уверенность и любовь к себе и чертовсrи хорошо работают на камеру.

Столица позволяет воплощать в реальность любые идеи. Для этого есть все возможности. Интересно, что бизнес развивается параллельно со становлением города, и я чувствую, что мы на одной волне.

После стадии изоляции и послаблений, когда дети вернулись на занятия, все осознали важность дополнительного образования и социализации. Поэтому был большой приток учеников, чьи родители говорили о закрытости детей, постоянном времяпровождении в телефоне и даже отстраненности. Есть вещи, которые не изменить, нужно адаптироваться. Мы живем уже в другом мире. Не стоит удивляться и ругать детей за то, что они коммуницируют через социальные сети и пытаются там правильно себя позиционировать.

Если раньше такие навыки, как умение работать на камеру, правильно выражать свои мысли, привлекать внимание людей, хорошо двигаться, воспринимались как дополнительное образование, то сейчас, в нашей реальности, это уже норма. Поэтому в нашей школе мы обучаем и помогаем это практиковать.

Советы для городских предпринимателей:

— выбирайте дело по любви и тогда не будет выгорания

— разделяй и властвуй, делегируйте обязанности

— будьте у истоков трендов. Важно следить за новшествами. А еще лучше самим создавать тренды!

Аблай Газизов, Бахтияр Каюпов, Данияр Калдыбаев, город — Нур-Султан, основатели @amigopizzakz

Аблай. Данияр, Бахтияр и я приехали в столицу в 2009 году, чтобы получить высшее образование в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. Там мы познакомились и подружились. А спустя три года после окончания университета начали совместный бизнес и запустили AmigoPizza. За 5 лет нам удалось создать качественную базу знаний, выстроить бизнес-процессы, собрать команду, организовать эффективный менеджмент.

Столица — магнит для многих жителей страны.

Мы в столице уже больше 12 лет и привыкли к местной жизни. Нам понятен, как устроен город, его логистика, культура, ритм. Мы обросли полезными знакомствами.

Пандемия внесла коррективы в жизнь каждого, и бизнесу пришлось быстро адаптироваться к новым условиям. Наша пиццерия не только выдерживает новые условия игры, но и показывает динамику в результатах. Например, в самый пик карантина для операторов нашего call-центра мы создали возможность принимать и обрабатывать заказы из дома. Финансовая, производственная бухгалтерия у нас на аутсорсе, а веб-сайтом, мобильным приложением занимаются компании из соседних стран.

Советы для городских предпринимателей:





— доверие между партнерами, четкое понимание обязанностей и общие цели

— определение основных векторов развития, на которые нужно фокусироваться. В AmigoPizza это: вежливый сервис, вкусная пицца, оперативная доставка

— знание операционных процессов изнутри

— понимание экономики бизнеса. Это политика ценообразования, просчет рентабельности, контроль движения денежных средств, расчет юнит-коста и другие

— реинвестирование в бизнес

— делегирование задач

— создание методов контроля качества вашего бизнеса. В AmigoPizza мы проводим WhatsApp опрос на следующий день после оформления заказа и стараемся обработать каждое замечание/пожелание

— непрерывное улучшение

— создание всех удобств сервиса для клиента. Банально нужно иметь все виды оплат для клиента.

— окружение. Старайтесь больше времени проводить с единомышленниками.

Жансая Кудайберген, 28 лет, город— Астана, основательница @fame_dance_studios

Я переехала в Астану из Шымкента в 14 лет, чтобы поступить в Политехнический колледж. Уже на протяжении четырех лет преподаю танцы в направлении сальса. Недавно открыла студию.

Для меня танцы — это не только красивые движения, но и терапия, где можно почувствовать тело, научиться принимать и любить себя.

Нашу студию посещают девушки разного возраста, от 18 до 55 лет. Это те, кто хочет развиваться, и те, кто любит себя.

Большинство девушек приходят, чтобы исполнить детскую мечту — научиться танцевать. Я мотивируюсь, когда вижу их результаты и радость после занятий.

Многие преподаватели занимаются танцами с детства и не понимают, с какими трудностями сталкиваются начинающие танцоры. Но я сама начала танцевать будучи взрослой, без опыта. Поэтому обучаю так, чтобы ученикам было комфортно и понятно. И от преподавателей студии требую того же.

Я создала место, где девушки могут с удовольствием танцевать. Сейчас формирую инфраструктуру, где ученицы будут не только заниматься танцами, но и общаться, быть в комьюнити единомышленниц, которые постоянно развиваются. Для этого у нас много дополнительных мероприятий, интенсивов, которые мы устраиваем для учениц бесплатно, чтобы они получали максимум знаний. Например, с февраля мы добавили для клиентов занятия по стретчингу, они бонусом входят в их абонемент.

Пандемия сильно повлияла на сферу танцев. Было много ограничений, которые затрудняли работу. Но с другой стороны, люди соскучились по активному образу жизни, и поток клиентов большой.

Я максимально забочусь о клиенте. Выстраиваю сервис так, как бы хотела я, если бы была на их месте. Ведь бизнес — это решение проблем клиента за деньги.

Советы городским предпринимателям:







— чтобы в столице быть вне конкуренции, нужно любить свою работу, выполнять ее на 100%

— думать и заботиться о клиентах

—создать для них хороший сервис. Потому что большинство бизнес-проектов этого не делают.

Дильмурад Усманов, город — Нур-Султан, основатель и идейный вдохновитель @iloveyoufrappe и @ilovenewyork.kz

Я родился и вырос в солнечном Узбекистане, стране, где гостеприимство — один из главных жизненных принципов. Это помогло мне в выборе профессионального пути.

В Астане, я живу с 2007 года, здесь произошло мое становление как профессионала в ресторанном бизнесе, и я встретил любовь. Сейчас руковожу семейным кафе-кондитерской Frappe, а 4 месяца назад мы открыли стейкхаус-бургерную New York.

Астана — молодой, динамично развивающийся мегаполис, город возможностей, вдохновения и достижений. Мой интерес обусловлен высоким потенциалом ресторанного рынка столицы и его перспективами к дальнейшему росту. Кроме того, существует острая необходимость в профессионалах разного направления, людях, которые любят свое дело и работают с энтузиазмом.

Пандемия — непростое время для бизнеса: сначала мы пребывали в растерянности, но быстро собрались, выработали план и адаптировали его под предложенные условия. Нам помогло то, что жители столицы уже полюбили Frappe, доверяли нам, заказывали еду на вынос. Мы делали все возможное и невозможное, чтобы не потерять любимых гостей и их лояльность. Наш коллектив стал еще дружнее и сплоченнее. Сложности нас закалили, и мы окрепли, устояли.

Мы увидели возможности к развитию, отбросили сомнения и страхи и задали себе вопрос: «Что сейчас важно для гостя?». Поняли, что это качество, скорость и стоимость. И воплотили все это в нашем новом проекте fast food& ресторан New York, который уже приобрел своих гостей.

Особенность проекта — новый мировой тренд: томлено-копченое в смокере мясо. В нашем меню — стейки, бургеры, донеры, мясо, приготовленное по особой технологии на дровах вишни и яблони. К тому же наши проекты — халал.

Советы городским предпринимателям:





— любить своего клиента

— гореть своим делом, систематически повышать свой профессиональный уровень, ставить высокие цели

— не опускать руки при столкновении со сложностями и идти вперед!

Иван Шестаков, 28 лет, город — Астана, основатель @flame_ti

Я переехал в Астану 31 января 2015 года. Понял, что родном городе нет ни перспектив, ни работы. В столице первые полгода работал в сфере общепита, супруга на тот момент уже была действующим специалистом в сфере массажа и SPA-услуг. Она долгое время уговаривала меня обучиться массажу, и в августе 2015 года я сдался, потому что мы с ней практически не виделись.

Супруга помогла найти свободный кабинет в бане, который мы в дальнейшем оборудовали. Потом работали в БЦ «7 Континент», стали задумываться о расширении. Следующая локация — ЖК «Нурсая 1». Сегодня наш салон располагается в коттедже в частном секторе мкр. Чубары. На каждом этапе искали помещение побольше, вкладывались в ремонт. Но это неотъемлемая часть бизнеса. Кредиты, долги тоже накапливались, но из любой ситуации можно выкрутиться.

Сегодня в нашем SPA-салоне Flame Ti оказывают большой спектр услуг: лечебный массаж, ручная и аппаратная коррекция фигуры, массаж лица, SPA-программы. Есть такая услуга, которая больше не предоставляется нигде в городе — испанский массаж бюста и декольте.

Наш салон обслуживает разных людей. Мы лояльны, так как понимаем, что услуги грамотного и качественного массажа необходимы каждому человеку. Приходя впервые, человек чувствует себя клиентом, но на последующих процедурах он чувствует себя членом семьи.

Думаю, мы меняем отношение к своему здоровью. Сегодня многие ведут сидячий образ жизни, но мы помогаем стабилизировать состояние здоровья, избавиться от головных болей, болей в шеи и пояснице, наладить сон и пищеварение, похудеть, избавиться от чувства усталости.

Астана привлекательна для бизнеса тем, что тут больше возможностей и перспектив. Пандемия сыграла с нами злую шутку. Чтобы реабилитироваться, нам пришлось инвестировать в бизнес накопленный первоначальный взнос на квартиру.

Советы городским предпринимателям:





— не вешать нос, держать хвост пистолетом

— быть гибким в любых ситуациях.