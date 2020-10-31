Бизнес с Китаем: о запуске бизнеса, актуальных товарах и реальной наценке

Виталий Васильев, город — Алматы, генеральный директор компании VITA International Guangzhou, @vita.china

Как начинался бизнес

О бизнесе сейчас

Что возить из Китая

В тот год мой друг пригласил меня в шопинг-тур в Китай, у меня не было никакого опыта, только 5000 $, и я решил поехать.Они мне сказали: «Молодой человек, вы куда едете? Бизнес с Китаем давно закончен, вы не сможете заработать никаких денег, тем более больших».А когда приезжаешь в Китай, необходимо понимать, для какого сегмента товар и где он будет продаваться, так как в Китае есть товар на любой вкус и кошелек. Никто не хотел меня консультировать или помогать с выбором товаров, так как в этом даже есть конкуренция. И я решил, что буду покупать спортивную одежду, так как это то, в чем я разбираюсь. Я нашел качественную мужскую и женскую спортивную одежду и обувь Adidas, конечно, она была не настоящая. У меня сформировалась концепция магазина, и я решил, что по приезде в Алматы открою мини-супермаркет спортивной одежды.Я снова улетел в Китай, и дела пошли в гору. Немного позже я подучил китайский язык, и директор туристической фирмы, которая занималась шопинг-турами, предложил мне стать одним из руководителей компании и отвечать за такие туры. Я согласился, у меня хорошо это получалось, я приобрел круг общения из 10-15 предпринимателей, которые хотели работать со мной.Предполагалось, что я буду отвечать за Китай, а он за реализацию товара в Казахстане. Тогда я понял, что мне люди доверяют и нужно серьезно изучить китайский язык. Я купил себе учебники и нашел преподавателя. Главный совет, который она мне дала — разговаривать только с людьми, у которых чистый китайский. Благодаря этому у меня изменился круг общения.И тогда я поступил в университет в Урумчи, открыл компанию и через время купил квартиру и машину. К 30 годам я уже был преуспевающим бизнесменом. У меня был партнер — местный китаец мистер Ван, мы занимались официальной поставкой товаров из Китая в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.мы занимаемся консолидацией товаров со всего Китая и отправляем товары в страны СНГ, Дубай, Израиль, Италию. Когда клиент к нам обращается и ему нужны товары с определенного завода, мы заключаем договор с заводом, а клиент с нами. Мы проверяем весь товар, отправляем клиенту фото и видео, готовим документы для таможни: инвойс и упаковочный лист. Когда китайцы сами отправляют товар, чаще всего возникают проблемы на границе, потому что они неверно заполняют документы. Мы специализируемся на мебели, товарах для оформления интерьера и домашнего быта.Также мы можем сделать индивидуальный заказ мебели или любых других товаров на заводе в Китае и выпустить его под вашим брендом, но важно заказать как минимум 200 штук.Сейчас есть много фрилансеров, студентов, которые хорошо знают рынок Китая, они могут помочь с неофициальной доставкой. Преимущества неофициальной доставки в том, что можно сделать заказ на небольшую сумму. А если вам нужен товар на 200 000 $, разве вы рискнете отправлять товар неофициально? Для таких клиентов есть мы.У нас есть услуга переводчика, который может с вами посещать заводы, стоимость — 100 $ в день. За поставку товара мы обычно берем комиссию от 5% до 10% в зависимости от общей стоимости товаров. Минимальная стоимость поставки, с которой мы работаем, начинается от 2000 $.Сейчас из Китая возят станки, оборудование, расходные материалы — все то, что поможет создать собственное эксклюзивное производство на локальном рынке. Люди начали понимать, что в бизнесе побеждает тот, у кого производство.на который высокий спрос, с товаров для дома, женских заколок, резинок, украшений. Обычно накрутка к стоимости товара составляет от 40% до 300% на нашем рынке.И еще 20-30 лет бизнес с Китаем будет актуален, но важно уметь создавать собственный уникальный продукт, используя китайские технологии и материалы.