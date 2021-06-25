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Бизнес по-азиатски. 8 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в России
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23.06.2021

Бизнес по-азиатски. 8 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в России

Серикбай Бисекеев, основатель холдинга «Арман», facebook

серикбай бисекеев

Серикбай Бисекеев — предприниматель и ментор из Казахстана. В 90-х годах он окончил Ленинградский политехнический институт и основал свой первый бизнес по продаже сотовых телефонов. В 2000 году бизнесмен прошел программу обучения в Стокгольмской школе бизнеса и создал компанию «Арман Холдинг».

«Арман Холдинг» — производитель и поставщик в области энергетики и телекоммуникаций. За 20 лет работы представительства компании открылись в России, Казахстане, Сингапуре и Индии.

В 2012 году Серикбай Бисекеев стал победителем конкурса «Предприниматель года» в России по версии Ernst&Young. О своей истории успеха предприниматель написал в автобиографии «Сделай себя сам».


Талгат Исхахов, основатель предприятия по производству ковров «Бал Текстиль», facebook

Талгат Исхахов

Талгат Жунисбекович начал предпринимательскую карьеру в 1994 году. В 2011 бизнесмену пришла идея открыть завод по производству ковров на Родине в Южно-Казахстанской области.

В 2013 году завод начал поставку первых ковров на рынок. Компания одержала победу на региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана», а в 2015 году заключила контракт на поставку товаров в IKEA.

Сегодня компания «Бал Текстиль» присутствует на рынках Казахстана, России и Кыргызстана, а заводы производят 16 видов ковров.


Айбек Асанбеков, учредитель ТОО Free Mark, facebook

Айбек Асанбеков открыл производство яичной лапши в 2017 году. Первый завод компании открылся в Шымкенте. За два года деятельности Айбеку удалось вывести свой продукт на рынки России, Узбекистана и Кыргызстана.

В 2019 году Айбек представил макаронные изделия на «Зеленой неделе» в Берлине.


Сардар Исмаилов, ведущий и предприниматель, facebook


Сардар Исмаилов

По образованию кыргызстанец пианист. По окончанию учебы он работал ведущим, устраивал мероприятия для крупных компаний.

Первый бизнес предприниматель открыл в Москве. Это был магазин-столовая с доставкой еды на дом. С 2019 года предприниматель открыл еще одно дело — компанию по организации интеллектуальных викторин «МозгоБойня».

Также Сардарбек — организатор фонда «Ренессанс-Арт», который проводил концерты российских звезд в Бишкеке.


Мундузбек Таабалдиев, предприниматель, facebook

Мундузбек таабалдиев

Мундузбек Таабалдиев переехал в Москву из Баткена. Там он открыл хозяйственный магазин и организовал доставку товаров на дом.

По словам предпринимателя, найти идею для бизнеса легко, но для ее реализации необходима усердная работа. Мундузбек ставит своей целью популяризацию товаров кыргызского производства в Москве.


Анзират Тасмаева, основатель столовой «Чайхана Жалалабад», facebook


Анзират Тасмаева

Анзират приехала в Москву из города Ош. Первое время работала поваром в кафе и за это время прониклась идеей открыть собственное заведение с национальной кухней.

Сегодня столовая Анзират привлекает посетителей необычными блюдами. Здесь подают майда манты и ошский суп из гороха. По словам предпринимательницы главная особенность столовой — уникальное меню.


Самад Мухамедов, основатель сервиса автоматизации маркетинга Funkio, linkedin


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Компания Amedia Online Group активно развивается под руководством узбекистанца Самада Мухамедова. Со слов предпринимателя идея создания сервиса автоматизации возникла после создания чат-бота в Telegram, который сильно упрощал взаимодействие с клиентами. Именно на основе этой идеи компания разработала сервис Funkio.

Amedia Online Group сразу вышла на российский рынок, постепенно расширяясь и заходя в другие страны. К сегодняшнему моменту проекты компании работают на рынках России, Эстонии, Литвы, Латвии.


Фарход Данияров, владелец WorkPan, @farkhod.d

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Изначально WorkPan была сервисным центром по ремонту гаджетов. По мере его расширения, основатель Фарход Данияров занялся автоматизацией процессов. Проект вышел удачным — CRM-системой заинтересовались и другие. Сначала это были друзья и знакомые Фархода, однако за несколько лет бизнес развился и стал главным направлением компании.

На данный момент компания работает с бизнесом по всему СНГ и сотрудничает с Merchant Web и «Яндексом». По словам Фархода, самое главное в бизнесе — не просто создать продукт, а постоянно работать над его улучшением.

Также Фарход развивает компанию Gigalab.uz, которая занимается созданием сайтов.

Источник: myseldon.com

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