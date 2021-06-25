Бизнес по-азиатски. 8 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в России

Серикбай Бисекеев, основатель холдинга «Арман», facebook





Серикбай Бисекеев — предприниматель и ментор из Казахстана. В 90-х годах он окончил Ленинградский политехнический институт и основал свой первый бизнес по продаже сотовых телефонов. В 2000 году бизнесмен прошел программу обучения в Стокгольмской школе бизнеса и создал компанию «Арман Холдинг».



«Арман Холдинг» — производитель и поставщик в области энергетики и телекоммуникаций. За 20 лет работы представительства компании открылись в России, Казахстане, Сингапуре и Индии.

В 2012 году Серикбай Бисекеев стал победителем конкурса «Предприниматель года» в России по версии Ernst&Young. О своей истории успеха предприниматель написал в автобиографии «Сделай себя сам».





Талгат Исхахов, основатель предприятия по производству ковров «Бал Текстиль», f acebook





Талгат Жунисбекович начал предпринимательскую карьеру в 1994 году. В 2011 бизнесмену пришла идея открыть завод по производству ковров на Родине в Южно-Казахстанской области.

В 2013 году завод начал поставку первых ковров на рынок. Компания одержала победу на региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана», а в 2015 году заключила контракт на поставку товаров в IKEA.

Сегодня компания «Бал Текстиль» присутствует на рынках Казахстана, России и Кыргызстана, а заводы производят 16 видов ковров.





Айбек Асанбеков, учредитель ТОО Free Mark, facebook

Айбек Асанбеков открыл производство яичной лапши в 2017 году. Первый завод компании открылся в Шымкенте. За два года деятельности Айбеку удалось вывести свой продукт на рынки России, Узбекистана и Кыргызстана.

В 2019 году Айбек представил макаронные изделия на «Зеленой неделе» в Берлине.





Сардар Исмаилов, ведущий и предприниматель, facebook





По образованию кыргызстанец пианист. По окончанию учебы он работал ведущим, устраивал мероприятия для крупных компаний.

Первый бизнес предприниматель открыл в Москве. Это был магазин-столовая с доставкой еды на дом. С 2019 года предприниматель открыл еще одно дело — компанию по организации интеллектуальных викторин «МозгоБойня».

Также Сардарбек — организатор фонда «Ренессанс-Арт», который проводил концерты российских звезд в Бишкеке.





Мундузбек Таабалдиев, предприниматель, facebook





Мундузбек Таабалдиев переехал в Москву из Баткена. Там он открыл хозяйственный магазин и организовал доставку товаров на дом.

По словам предпринимателя, найти идею для бизнеса легко, но для ее реализации необходима усердная работа. Мундузбек ставит своей целью популяризацию товаров кыргызского производства в Москве.





Анзират Тасмаева, основатель столовой «Чайхана Жалалабад», facebook





Анзират приехала в Москву из города Ош. Первое время работала поваром в кафе и за это время прониклась идеей открыть собственное заведение с национальной кухней.

Сегодня столовая Анзират привлекает посетителей необычными блюдами. Здесь подают майда манты и ошский суп из гороха. По словам предпринимательницы главная особенность столовой — уникальное меню.





Самад Мухамедов, основатель сервиса автоматизации маркетинга Funkio, linkedin





Компания Amedia Online Group активно развивается под руководством узбекистанца Самада Мухамедова. Со слов предпринимателя идея создания сервиса автоматизации возникла после создания чат-бота в Telegram, который сильно упрощал взаимодействие с клиентами. Именно на основе этой идеи компания разработала сервис Funkio.

Amedia Online Group сразу вышла на российский рынок, постепенно расширяясь и заходя в другие страны. К сегодняшнему моменту проекты компании работают на рынках России, Эстонии, Литвы, Латвии.





Фарход Данияров, владелец WorkPan, @farkhod.d





Изначально WorkPan была сервисным центром по ремонту гаджетов. По мере его расширения, основатель Фарход Данияров занялся автоматизацией процессов. Проект вышел удачным — CRM-системой заинтересовались и другие. Сначала это были друзья и знакомые Фархода, однако за несколько лет бизнес развился и стал главным направлением компании.

На данный момент компания работает с бизнесом по всему СНГ и сотрудничает с Merchant Web и «Яндексом». По словам Фархода, самое главное в бизнесе — не просто создать продукт, а постоянно работать над его улучшением.

Также Фарход развивает компанию Gigalab.uz, которая занимается созданием сайтов.

Источник: myseldon.com