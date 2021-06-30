Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании в Лондоне

Айгана Гали, художница и дизайнер, facebook

Айгана родилась и выросла в Алматы. В Лондон художница переехала больше десяти лет назад. За это время провела несколько персональных выставок. Работы Айганы украшают стены многих отелей Великобритании: St. Regis Hotels&Resorts, Marriott Hotels и The Ritz-Carlton. Недавно запустила собственный бренд одежды Manifestations Art-Couture.





Эркин Адылов, предприниматель, основатель компании Behavox, facebook





Эркин Адылов родом из города Каракол. До создания собственного бизнеса Эркин работал в Goldman Sachs Group — крупном инвестиционном банке. В 2014 году предприниматель основал фирму Behavox. В основе бизнеса лежит технология на базе искусственного интеллекта, которая помогает быстро и точно выявлять злоумышленников, предотвращая крупные штрафы и ослабляющие компании кризисы. Сейчас системой пользуются многие мировые компании. А Behavox вошла в список Forbes Fintech 50 List 2021.





Айман Сагатова, основатель бренда kazakhsha, facebook





Айман переехала в Лондон из Западно-Казахстанской области. Здесь она решила превратить свое хобби в бизнес, основав магазин продажи кожаных изделий и аксессуаров kazakhsa. Айман самостоятельно создает свою продукцию: бумажники, пояса и сумки.





Людмила Бинланд, основатель и директор агентства Schoolgate Accounting Services @ludarudimova









В 23 года Людмила переехала в Лондон из Алматы. После десяти лет работы ассистентом бухгалтера открыла свое дело — агентство бухгалтерских услуг. Со временем агентство расширилось и стало предоставлять услуги не только бухгалтеров, но и налоговых консультантов и других специалистов.





Рустина Темир, основательница KazBritYuppies , facebook





Рустина переехала в Лондон в 2016 году. Будучи активным человеком создала сообщество казахстанцев в Англии. Так была основана креативная платформа Kazakh British Young Professionals. Сейчас в сообществе около 400 человек из самых разных сфер Лондона. KazBritYuppies проводят различные мероприятия и культурные программы. Один из примеров — ежегодное празднование Наурыза.





Эльбек Алиев, основатель бренда VivaldiPRO, @elbekanvarovichaliyev





Родной город Эльбека Алиева — Андижан. В Лондоне он учился и работал с 2006 года. Первое место работы — фабрика по производству штор Fabric Warehouse. К 2012 году Эльбек окончил Вестминстерский университет по специальности «Бизнес», начал работать менеджером по продаже. Собственный бренд костюмов предприниматель основал в 2015 году. Сегодня его компания, помимо пошива мужских костюмов, занимается изготовлением женской одежды и предоставляет услуги химчистки.