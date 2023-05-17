Бизнес-кейс. Берик Нурымбетов о том, как создать успешный стартап в сфере искусственного интеллекта

Поговорили с основателем проекта Alaqan о преимуществах биометрии по ладони и о том, как создать стартап в сфере искусственного интеллекта.





Берик Нурымбетов, 38 лет, город — Астана, основатель Alaqan technologies, @alaqankz







Как все началось

Я долгое время работал директором IT-департамента в крупных компаниях. К предпринимательству пришел в 2018 году. Начинал с создания IT-решений для бизнеса.

Тогда же мы с командой начали работу над технологиями распознавания: Touch ID, Face ID и так далее. Добились хорошего прогресса, но наткнулись на ограничения по качеству, безопасности и конфиденциальности в этих технологиях. К примеру, отпечатки пальцев не всегда считывались, если руки были грязными или влажными. А средства для уборки и тяжелый физический труд стирают поверхность пальцев. При биометрии лица распознаванию мешают внешние факторы вроде освещения, изменения веса человека или макияжа.

Тогда мы присмотрелись к технологии распознавания по рисунку вен ладони. Поняли, что это лучшее из того, что имеется на рынке. Увидели, что игроков в этом направлении не так много, а перспективы развития многообещающие.

Биометрия по ладони была разработана еще в 2004 году. Главной сложностью была высокая стоимость сканера. Мы разработали собственный алгоритм, а оборудование заказали в Китае.

В 2019 году начали тестировать систему на знакомых. Выявляли недочеты алгоритма и разных вариантов разработанных нами сканеров. Например, узнали, что у маленьких детей вены тоньше, чем у взрослых. Это приводило к тому, что сканер не мог распознать ребенка. Изменив логику распознавания, доработав алгоритм, устранили все проблемы.

В апреле 2021 года мы сделали первые коммерческие продажи. В этом же году оплату ладонью экспериментально внедрила в сети своих магазинов компания Amazon. А южнокорейский банк Shinhan Bank признал биометрию ладонью самой безопасной. Это придало нам сил и уверенности.

О проекте

Распознавание ладони — один из самых надежных способов биометрии. Каждый рисунок ладони уникален, поэтому его нельзя подделать или украсть.

Система Alaqan распознает рисунок вен ладони в инфракрасном диапазоне. Полученное изображение сохраняется в виде хэш-кода символов в 256-битном шифровании. Затем данные записываются в базу. Система безопасна, потому что никто не знает, что в этих данных и кому они принадлежат.

Такие биометрические технологии помогают развитию платежной индустрии. Ученики одной из школ Казахстана уже платят за свой обед взмахом ладони. Работает это так: ребенок подносит руку к экрану терминала. Сканеры идентифицируют индивидуальный рисунок вен ладони. Деньги автоматически списываются с банковского счета родителей, которые могут контролировать расходы, пополняя и ставя ограничения на сумму. Такая оплата избавляет школьников от потери денег или вредных покупок.

Распознавание ладони — один из самых надежных способов биометрии

Это целая экосистема, которая дает ученику доступ ко всем цифровым функционалам школы. Родители получают уведомление, когда ребенок заходит в школу и проходит через турникет. В библиотеке ладонь — это читательский билет. А для школьных шкафчиков — ключ, который не потеряешь и не забудешь. Скан ладони позволяет получить доступ к рабочему столу домашнего компьютера или планшета и вывести его на экран школьной интерактивной доски.

В команде работают 16 человек. Мы расположены в трех городах: головной офис в Астане, команда развития бизнеса в Алматы, техническая команда в Шымкенте. Также наше решение представлено в Караганде и Актобе.

Наша система используется на турникетах при входе в здания, на магнитных дверях в больницах, аэропортах, университетах и даже для банковских ячеек.

Недавно мы вышли на рынок Турции. Заключили стратегическое партнерство с международной компанией Akgun в Анкаре. Еще решением Alaqan пользуются в штаб-квартире Организации Тюркских Государств в Стамбуле. Мы развиваемся на собственные средства. На данный момент вложили около $300 000.

Об участии в AI Battle

Недавно мы одержали победу на конкурсе AI Battle и выиграли $10 000. Круто, что Astana Hub поддерживает отечественные стартапы.

Мы рассказали о продукте и проблемах, которые решаем. Показали объем рынка и потенциальную долю, которую собираемся занять. Познакомили людей с командой. Добавили немного юмора. Отвечая на вопросы, привели несколько реальных кейсов. Это помогло выделиться среди остальных.





Мы уверены в нашем продукте. Обеспечиваем высокий уровень безопасности данных, удобство использования и конфиденциальность человека. Другие решения не могут этим похвастаться. К примеру, идентификация по лицу — это видимый тип биометрии. Его можно отслеживать через любую камеру на улицах или в здании. Тенденция к повышению требований по обеспечению конфиденциальности персональных данных набирает обороты во всем мире. Это дает основание полагать, что будущее за нашей технологией. Уверенность и вера в изменение будущего помогли нам на AI Battle.

О создании AI-стартапа

Как и в любом стартапе, необходимо найти проблему пользователей, за которую они будут платить. Придумать решение и сделать его легко масштабируемым. Важен объем рынка. Чем он больше, тем лучше. Особенно если планируете привлекать инвестиции. Большую роль играет команда, с которой вы будете создавать и развивать проект.

Искусственный интеллект требует работы с большим количеством данных. Если не хотите терять время на построение своей базы с нуля, лучше создавать решения для крупных компаний. Но не нужно ограничиваться. ИИ можно применить для решения проблем, улучшения существующих решений и автоматизации процессов в любой сфере.

О планах

Планируем развиваться на рынке Центральной Азии, Турции, Азербайджана и MENA. Присматриваемся к США и Китаю.

Рекомендации

Настойчивость, гибкость, коммуникабельность, дисциплина, скорость. Все это важно. Развивайте эти качества в себе и в команде.

Общайтесь с пользователями. Выходите «в поле» для проверки гипотез и работы своего продукта.

У стартапа есть сто причин не выжить. Не добавляйте к ним новые. Финансовые и юридические вопросы, отношения с коллегами и клиентами: подобные проблемы будут всегда. Ваша задача — работать головой и решать все сложности на пути к успеху.