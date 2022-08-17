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Binance получила одобрение от AFSA на работу в Казахстане
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Сегодня в 10:41

Binance получила одобрение от AFSA на работу в Казахстане

Binance получила разрешение AFSA на работу площадки по торговле цифровыми активами и предоставление кастодиального обслуживания в МФЦА в Казахстане.

Разрешение AFSA делает его первым регулирующим органом в Казахстане, выдавшего разрешение Binance.

После того, как процесс подачи заявки полностью завершится, Binance смогут предоставлять свои услуги в качестве оператора механизма торговли цифровыми активами в МФЦА.

Источник: bluescreen.kz


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#казахстан #криптовалюта #мфца #цифровизация #binance
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.