Binance получила одобрение от AFSA на работу в Казахстане

Разрешение AFSA делает его первым регулирующим органом в Казахстане, выдавшего разрешение Binance.





После того, как процесс подачи заявки полностью завершится, Binance смогут предоставлять свои услуги в качестве оператора механизма торговли цифровыми активами в МФЦА.









Binance получила разрешение AFSA на работу площадки по торговле цифровыми активами и предоставление кастодиального обслуживания в МФЦА в Казахстане.