Билли Айлиш и Labrinth выпустят песню Never Felt So Alone

Билли Айлиш и Labrinth собираются официально выпустить песню Never Felt So Alone.

Впервые трек прозвучал во втором сезоне сериала HBO «Эйфория». Затем в декабре прошлого года Labrinth посетил концерт Айлиш в Лос-Анджелесе, где они вместе исполнили его вживую.

Never Felt So Alone не появился и на альбоме саундтреков, вышедшем в Spotify. Послушать песню можно было только в сериале: представители артистов тщательно следили и удаляли из интернета даже live-версию композиции.

Релиз трека состоится 7 апреля.

Источник: daily.afisha.ru