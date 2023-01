Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit в китайском городе Сиане.

18-летняя спортсменка набрала 8,5 очка, как и представительница Азербайджана Гюнай Мамедзаде, но уступила «золото» по дополнительным показателям.

Источник: zakon.kz