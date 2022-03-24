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Бейонсе и Билли Айлиш выступят на церемонии вручения премии «Оскар»
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Сегодня в 09:07

Бейонсе и Билли Айлиш выступят на церемонии вручения премии «Оскар»

Церемония вручения премии «Оскар» состоится уже в эти выходные. Выход Бейонсе на сцену должен стать кульминационным моментом 94-й оскаровской церемонии.

Еще одной звездой награждения станет Билли Айлиш. Певица выйдет на сцену вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Они исполнят композицию из фильма «Не время умирать», которая также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Среди других артистов, которые выступят на мероприятии, оказались кантри-певица Риба Макинтайр и колумбиец Себастьян Ятра.

Источник: srsly.ru

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