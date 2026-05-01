Бейбит Дуйсембай о том, как начал инвестировать со 100$ и каких результатов добился за 3 года

Продолжаем рубрику про личный опыт инвестиций. Здесь не профессиональные инвесторы, которые начали путь в формировании пассивного дохода, делятся знаниями и результатами. В новом материале Бейбит Дуйсембай — Product Manager и основатель IT-школы Everset Academy из Алматы, рассказал, как начинал со 100 долларов, потерял деньги в краудфандинге и пришел к стратегии, где 40% дохода уходит в недвижимость, а сложный процент делает остальное.

Бейбит Дуйсембай, 33 года, город — Алматы, Product Manager и основатель IT-школы Everset Academy, @beka.duisembay

Начало пути в инвестициях





Первую инвестицию я сделал в конце 2023 года. Читал про это давно, но никак не начинал. В какой-то момент пришло осознание, что капитал нужно формировать уже сегодня. Бизнес не всегда приносит деньги, работать тоже можно не всегда. Добавились мысли о ранней пенсии и образовании детей. Еще один аргумент — инвестиции дисциплинируют: деньги, которые уходят в активы, перестают тратиться на необязательное. И копятся в долларах.

Первые шаги и стартовый капитал





Я начал инвестировать со 100 долларов. Был искренне рад за себя, что наконец сделал первый шаг. Самым сложным оказалось именно это: решиться и начать. Дальше выработалась дисциплина, и теперь это просто рутина.





Источники знаний и обучение





Раньше читал книги: прежде всего «Психологию денег» Моргана Хаузела и «Богатого папу, бедного папу» Роберта Кийосаки. Теперь слежу за финансовыми экспертами, чтобы поддерживать общее понимание рынка. В глубокое изучение не ухожу, опираюсь на фундаментальные законы финансов. У меня подход пассивного инвестора: купить и держать долго.

Портфель и стратегия





Сегодня в моем портфеле недвижимость, золото, ETF и криптовалюта. На текущем этапе основная часть инвестиций идет в недвижимость: в Алматы она стабильно растет в цене, при необходимости можно продать или сдать в аренду.

Второе направление — золото и индексы. Золото выбрал как стабильный и исторически растущий актив. Из индексов — S&P500 и Nasdaq100. Логика простая: топ-10 компаний в S&P500 за последние 50 лет постоянно менялись, поэтому выбирать отдельные бумаги — это риск. Индекс исторически растет, пусть и не так быстро, как отдельная компания в моменте. Зато в долгосроке сложный процент делает свое дело.

Криптовалюта занимает небольшую долю, без расчета на быстрый заработок. Рынок волатильный и непредсказуемый, поэтому счет пополнил один раз и больше не добавляю. Иногда покупаю монету и просто жду год, пока вырастет.

По распределению: порядка 40% дохода уходит на недвижимость, плюс ежемесячное пополнение брокерского счета на 100 долларов для покупки индексов и драгоценных металлов. Через несколько лет, когда завершатся платежи по недвижимости, планирую перераспределить больше в металлы и индексы.

На анализ и управление портфелем у меня уходит около часа в месяц — захожу раз в месяц при пополнении счета, тогда и смотрю на ситуацию.





Ошибки и трудности





В начале пути попробовал краудфандинговые платформы: крупные казахстанские холдинги привлекали инвестиции от частных инвесторов под 30-35% годовых — что-то вроде альтернативы депозиту. Платформа проверяла компании, организации были известные. Тем не менее из восьми компаний три до сих пор не вернули деньги.

После этого случая я принял решение инвестировать только в зарубежные рынки. Просадки на фондовом рынке тоже случались, но при долгосрочном горизонте на них не обращаю внимания.

Вывод

Горизонт моего инвестирования долгий: 20 лет и более, чтобы сложный процент сработал в полную силу. Быстрого заработка на рынке нет — есть поговорка, что рынок не переиграть. У меня задача другая: строить капитал методично.

Инвестиции сегодня — это дисциплина, а в будущем — свобода. Кроме самого человека никто не позаботится о его капитале: чем раньше начать, тем легче будет потом.

Если бы начинал с нуля, начал бы раньше и вкладывал больше.





Что я понял





Самый прибыльный актив — золото и криптовалюта.

Самый переоцененный инструмент — все, что связано с временным хайпом, где история вокруг актива больше, чем математика и реальные показатели. Раньше это был Web3, на данный момент многие AI-компании.

Книги, которые реально помогли — «Психология денег» Моргана Хаузела и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Главное правило — инвестировать регулярно и играть в долгую.

Инвестировать — это про дисциплину и про риск одновременно. В долгосроке выигрывают хладнокровные и терпеливые инвесторы. Кто рискует больше — может заработать больше, но чаще теряет. Рисками можно управлять, выбирая надежные инструменты: драгоценные металлы, облигации, индексы.



