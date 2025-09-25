BeWoman Asia 2025: в Алматы пройдет форум идей и поколений

В конце сентября Алматы снова окажется в центре глобальных дискуссий.

BeWoman сегодня — это площадка, где встречаются поколения и обсуждаются мировые вызовы. Главная тема 2025 года — The Power of Generations — Сила поколений. Организаторы уверены: развитие возможно тогда, когда опыт старших соединяется с энергией молодежи. Поэтому в программе — дискуссии об искусственном интеллекте и цифровых инновациях, устойчивых инвестициях и ESG, будущем образования, предпринимательстве, финансовой независимости, креативной экономике и роли культуры в трансформации общества.





Алихан Мусатаев, генеральный продюсер форума

Наш проект про энергию, которая соединяет поколения и страны. Мы видим, как форум перестал быть просто событием и превратился в живое движение. Ведь сегодня BeWoman — это лаборатория идей, которые не остаются на бумаге, но превращаются в реальные проекты и создают новые смыслы для целых индустрий. А Алматы в эти дни становится местом силы, где рождается будущее, и для нас важно, что именно здесь открываются новые горизонты для тысяч людей.

Кто приедет в Алматы





Как и в минувшем году пул спикеров форума уникален — экспертный состав BeWoman определяет тренды — от бизнеса и науки до медиа и культуры. Так на сцену выйдут более 95 практиков со всемирной известностью, среди которых мировой бизнес-тренер Брайан Трейси, профессор Колумбийской бизнес-школы Рита Макграт, основательница Women in Tech Аюми Мур Аоки, публицист и телеведущий Владимир Познер, со-основательница She Loves Tech Лиэнн Роберс, основательница Wildberries Татьяна Ким, основательница движения WEDO Венди Даймонд, предприниматели и меценаты Игорь и Екатерина Рыбаковы и многие другие.

По ожиданиям организаторов форум соберет более 3 000 участников, которые прибудут в Алматы за новыми знаниями, контактами и вдохновением.

Что делает BeWoman особенным





В 2024 году BeWoman стал рекордным: форум объединил 9 000 участников из 13 стран. Тогда в Алматы выступили Мэй Маск, Ксения Собчак, Арсен Томский и многие другие мировые эксперты.

В текущем году форум получает еще больший масштаб — его поддерживает государство. Попечительский совет возглавила министр культуры и информации Республики Казахстан, Председатель Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Аида Балаева.





Аида Балаева

BeWoman — это логичное продолжение политики государства по развитию равных прав и возможностей. Символично, что именно казахстанские женщины создали событие, которое становится глобальной площадкой для диалога и лидерства.

Город — как мировая сцена





Программа форума рассчитана на девять часов и включает панельные дискуссии, мастер-классы, премьеры исследований и новые форматы общения. Одним из ключевых событий станет презентация исследования Школы управления СКОЛКОВО о влиянии форума на развитие женского бизнеса в Казахстане.

Новая инициатива: искусство будущего





В этом году BeWoman запущен и особый проект — стипендиальная программа «Рисуя будущее». Ее цель — поддержать молодых художников из Центральной Азии и показать, как искусство может быть двигателем социальных и культурных перемен.

20 сентября в Almaty Gallery состоится открытие выставки финалистов программы — молодых авторов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Как присоединиться





Регистрация на BeWoman Asia 2025 уже открыта на сайте bewoman.asia , количество мест ограничено.