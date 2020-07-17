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Бета-тестирование «мирового Wi-Fi» Илона Маска начнется этим летом
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Сегодня в 10:11

Бета-тестирование «мирового Wi-Fi» Илона Маска начнется этим летом

Бета-тестирование интернета от космического провайдера Starlink начнется уже этим летом. В сети появились фотографии антенны, с помощью которой участники теста смогут подключиться к интернету.

Оно пройдет в Северной Америке и в некоторых регионах Канады на небольшой фокус-группе. Все участники программы подпишут документ о неразглашении — свое участие в тестировании они должны будут хранить в секрете.

«Мировой интернет» — это обширная сеть спутников, способных передавать интернет-трафик. Проект получил название Starlink. Маск планирует с помощью этой системы обеспечивать интернетом весь мир, включая труднодоступные районы.

Источник: spot.uz

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#интернет #онлайн #илонмаск
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