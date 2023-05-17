Bestseller: новый мировой тур Макса Барских стартует в Казахстане

За Максом Барских закрепилась слава одного из самых успешных хит-мейкеров нашего времени, а американский Forbes назвал его «музыкальным послом Украины в мире».

В мае Макс Барских выйдет на сцену Казахстана, чтобы подарить своему зрителю новое уникальное шоу. Певец даст три больших сольных концерта в Астане, Караганде и Алматы, где прозвучат лучшие хиты музыканта за 15-летнюю карьеру и абсолютно новые композиции из будущего альбома.

Режиссером шоу выступает Алан Бадоев. Это будут не просто концерты, а шоу мирового уровня, с большой танцевальной группой, спецэффектами и всеми атрибутами, чтобы зрители запомнили шоу на долго.

В Астане концерт пройдет 24 мая на сцене ЦКЗ «Казахстан». Билеты можно приобрести здесь.

В Алматы новое супершоу состоится на главной площадке Центральной Азии «Алматы-Арене» 26 мая.Билеты можно приобрести здесь.

А 28 мая певец выступит в Карагандинском Центре бокса.Билеты можно приобрести здесь.