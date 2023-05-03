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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бег за любовь или как прошел любительский забег Love Марафон
18
Главный

02.01.2000

Бег за любовь или как прошел любительский забег Love Марафон

30 апреля в Ботаническом саду города Астаны состоялся любительский забег под названием «Love Марафон». Мероприятие в партнерстве с JUSAN проведено в честь Национального Дня Влюбленных и направлено на популяризацию важности здорового образа жизни.

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В современном мире все больше внимания уделяется здоровью и спорту, подобные мероприятия становятся популярными, редакция weproject.media поговорила с организаторами этого спортивного хэппенинга.


Нурсултан Сматов, заместитель директора столичного филиала JUSAN BANK

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JUSAN BANK поддерживает спортивные мероприятия, как важнейший аспект своей деятельности, поскольку придает большое значение здоровому образу жизни и улучшению качества жизни казахстанцев.

Бег — эффективный способ оставаться в форме и быть здоровым, а участие в забегах с близкими, которые предлагают непоколебимую поддержку на протяжении всего соревнования — это всегда восхитительный опыт. Поддержка близких — неисчерпаемый источник мотивации, чтобы вдохновлять и помогать друг другу в различных аспектах жизни.

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JUSAN BANK признает важность достижения баланса между личной жизнью, здоровым образом жизни и карьерой, учитывая стрессовый характер банковского дела. Занятия спортом хорошо помогают, так как это отличный способ снять стресс и отвлечься. И вы тоже участвуйте!


Иван Эрнст, CEO компании Love is

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В 2019 году у нас появилась гениальная идея. Мы заметили, что, мы часто проводим свадьбы, а те, кто уже состоит в браке, часто остаются без внимания. Так мы создали инициативу, акцентированную на семейных ценностях и поддерживающую долгосрочные браки. Мы проводим марафон, в котором участвуют пары всех возрастов, от 18 лет. Основное внимание уделяется укреплению семейных связей.

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Победители марафона получают потрясающий приз — поездку на море! Они могут выбирать из различных морских стран и выиграть дополнительные подарки от наших партнеров, которые предлагают различные мероприятия для пар, такие как отдых на выходных в домике у озера, или, романтический ужин в ресторане. Мы даже предлагаем семейные фотосессии и свидания на крыше, что дает парам возможность провести незабываемое время вместе.

Наша инициатива преследует некоммерческие цели, это скорее социальный проект, направленный на укрепление семейных уз.

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«Love Марафон» — захватывающее мероприятие, которое не только поддерживает физическую активность, но и прославляет ценности любви и единения. Участвуя в этом мероприятии, пары могут уделять первостепенное внимание своему здоровью и благополучию, укрепляя свои отношения. Марафон служит напоминанием всем нам о том, что семейные ценности и в целом отношения между людьми важны в нашей жизни. Мы призываем наших читателей в будущем присоединиться и бежать вместе со своими близкими, а также сделать любовный марафон частью своих ежегодных традиций.


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#спорт #марафон #любовь #jusan
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.