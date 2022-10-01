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Банкноту номиналом 20 000 тенге с новым дизайном выпускает в обращение Нацбанк Казахстана
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Сегодня в 10:22

Банкноту номиналом 20 000 тенге с новым дизайном выпускает в обращение Нацбанк Казахстана

С 1 октября 2022 года Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге.

Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.



Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости.

На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

Источник: nationalbank.kz

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