Bang Bang Education. Где онлайн можно освоить профессию дизайнера или иллюстратора

Ксения Комарова, директор образовательных программ школы Bang Bang Education





Как все начиналось

Bang Bang Education — это онлайн-школа дизайна и иллюстрации.

Наша онлайн-школа выросла из иллюстраторского агентства Bang! Bang! Studio, которое основали Наталья Климчук и Ольга Морозова. Периодически в агентство поступали вопросы о том, где можно научиться рисовать так же, как рисуют иллюстраторы. Поэтому было принято решение сделать школу, в которой бы преподавали лучшие иллюстраторы страны. После первых курсов по рисованию и иллюстрации стали появляться и курсы по дизайну.

Об особенностях проекта

Цель школы — развивать дизайн-сообщество, повышать уровень визуальной культуры. Мы стремимся закрывать пробелы в существующем арт-образовании в России, формировать думающее дизайн-сообщество и популяризировать дизайн, ориентированный на человека, воспитывающий вкус и повышающий качество жизни.

Цель школы — развивать дизайн-сообщество







В нашей школе преподают лучшие дизайнеры и иллюстраторы, которые создают проекты для крупнейших студий России и мира.

О контенте







Сейчас у нас есть:

— короткие и длинные онлайн-курсы, на которых можно обучиться чему-то совершенно новому или развить свои текущие навыки

— годовые программы, которые учат профессии с нуля: графический дизайн, иллюстрация, UX/UI: дизайн цифровых продуктов, моушн-дизайн и CG, современное искусство

— наше медиа — «Точка зрения», где мы публикуем беседы и интервью с представителями индустрии. Там много бесплатного, интересного и полезного контента

— дизайн-библиотека — обучающие видеолекции на разные темы по подписке на месяц или на год

— наши фильмы «100 лет дизайна» и «33 слова о дизайне». В этом году мы планируем выпустить еще два фильма: «12 столетий лепоты» и «Все начинается с точки».

Для кого

К нам приходят дизайнеры и иллюстраторы разных уровней: от тех, кто решил сменить профессию, и начинающих дизайнеров до практикующих. Также арт-директора, менеджеры из разных сфер, фрилансеры.

В среднем наша аудитория — 50 000 пользователей. Люди приходят к нам потому, что наши преподаватели — профессиональные представители индустрии, чей опыт интересен и полезен.

Что дает людям

Мы предлагаем курсы и интенсивы от ведущих экспертов индустрии, открываем студентам доступ к профессиональному сообществу, помогаем развить технические навыки и творческое мышление.

Обучение у нас предполагает возможность переквалификации или получение новых навыков. Лучших студентов преподаватели могут советовать в крупные компании.