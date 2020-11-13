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Балеты XXI века на сцене театра «Астана Балет»
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Вчера в 18:14

Балеты XXI века на сцене театра «Астана Балет»

Театр «Астана Балет» продолжает радовать своих зрителей показом новых и уже полюбившихся публике спектаклей. 14 ноября публике представят два одноактных балета — «Саломея» и Longing.

Библейский сюжет в интерпретации английского драматурга Оскара Уайльда, послуживший источником вдохновения для создания балета «Саломея», позволит окунуться в яркий мир чувств.

Также зрителям представят одноактный балет Longing Рикардо Амаранте, мировая премьера которого состоялась на сцене столичного театра несколько недель назад.

Начало спектакля: 14 ноября в 18:00.

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#балет #астанабалет #театр
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