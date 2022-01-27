Baidu и Geely инвестировали $400 млн в производителя электромобилей Jidu

Китайский производитель электромобилей Jidu привлек $400 млн от IT-гиганта Baidu и автопроизводителя Geely в новом раунде финансирования.

Jidu — это СП Baidu и Geely. Ранее компания заявила, что начнет поставлять свои роботизированные электромобили в 2023 году.

Другие инвесторы в раунде не участвовали. Компания планирует привлечь $7,9 млрд за следующие пять лет. Оценка компании не раскрывается.

Jidu позволит Baidu использовать свою экспертность в области искусственного интеллекта для создания автомобилей. Поисковик также управляет подразделением беспилотных автомобилей Apollo.

Источник: incrussia.ru