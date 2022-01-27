Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
baidu-i-geely-investirovali-400-mln-v-proizvoditelya-elektromobiley-jidu
Baidu и Geely инвестировали $400 млн в производителя электромобилей Jidu
68
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:15

Baidu и Geely инвестировали $400 млн в производителя электромобилей Jidu

Китайский производитель электромобилей Jidu привлек $400 млн от IT-гиганта Baidu и автопроизводителя Geely в новом раунде финансирования.

Jidu — это СП Baidu и Geely. Ранее компания заявила, что начнет поставлять свои роботизированные электромобили в 2023 году.

Другие инвесторы в раунде не участвовали. Компания планирует привлечь $7,9 млрд за следующие пять лет. Оценка компании не раскрывается.

Jidu позволит Baidu использовать свою экспертность в области искусственного интеллекта для создания автомобилей. Поисковик также управляет подразделением беспилотных автомобилей Apollo.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#китай #инвестиции #электромобили #baidu #geely
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Основатель Zoom передал акции на 6 млрд долларов в качестве подарка
1042
Весенние каникулы пройдут в Lego Education
1019
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
748