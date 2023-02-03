Багдат Мусин: казахстанский IT-рынок — это уже более 10 тысяч IT-компаний и 150 тысяч занятых в отрасли

На торжественном открытии международного цифрового форума Digital Almaty — 2023 выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Digital Almaty стал уникальной площадкой, где встречаются представители бизнеса, международные эксперты, IT-сообщество.

Один из ключевых приоритетов мероприятия — развитие IT-отрасли. Казахстанский IT-рынок — это уже более 10 тысяч IT-компаний и 150 тысяч занятых в отрасли.

Уровень проникновения цифровизации в Алматы стал одним из самых высоких в Казахстане: 96% государственных услуг оказываются в цифровом формате.

Digital Almaty — это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки. Форум проводится в пятый раз, начиная с 2018 года.

Организаторы мероприятия — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство иностранных дел РК, Акимат города Алматы, Tech Garden и Astana Hub.