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Айсултан Сеитов снял предполетный ролик для Air Astana
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Главный

Сегодня в 11:03

Айсултан Сеитов снял предполетный ролик для Air Astana

В преддверии праздника Наурыз авиакомпания Air Astana подготовила для пассажиров новый предполетный инструктаж. В обновленной инструкции важные сообщения по безопасности полета гармонично переплетаются с красивыми элементами культуры и уникальной природы Казахстана.



В производстве видео было задействовано более 100 человек. Музыку специально к ролику написал композитор Эмиль Досов, а режиссером выступил Айсултан Сеитов.

Новый формат предполетного инструктажа призван привлечь внимание пассажиров к правилам безопасности полета и заинтересовать путешественников самобытностью, культурой и красотой природы Казахстана.

Источник: m.forbes.kz

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