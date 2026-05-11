Айшат Союнова о пути в дизайне одежды: от поддержки семьи до собственных коллекций

Айшат Союнова — дизайнер одежды из Туркменистана, выросшая в семье с глубокими корнями в мире моды. Рассказала о том, как переезд в Австрию и провал в школе стали главным творческим толчком, как за семь дней сшила первую коллекцию, и что значит войти в уже готовый семейный бизнес и все равно доказывать свое место в нем.

Айшат Союнова, 25 лет, дизайнер одежды, @soyuno.va

О старте

Для меня все было решено задолго до осознанного возраста. Отец, архитектор и дизайнер одежды, учившийся у Вячеслава Зайцева, с детства представлял меня коллегам не просто как дочь, а как будущего дизайнера. Делал это всерьез, когда мне было лет пять-семь. Слова стали внутренним голосом. Уже в школьные годы у меня был четкий план: знала, кем буду, куда поступлю и к чему иду. За 25 лет ни разу не усомнилась в выборе пути.

В 2016 году моя семья переехала в Вену. Первый год был тяжелым: языковой барьер, сложная интеграция, и в итоге — второй год в том же классе из-за недостаточного уровня знания немецкого. Для меня, привыкшей легко переходить из класса в класс, это стало настоящим потрясением. Сидела без мотивации, без друзей, а краски и кисточки буквально покрылись пылью.

Перелом случился на уроке искусства. В класс вошел учитель с дредами и татуировками — Джеймс. Попросил каждого обозначить творческий план на семестр. Ничего готового не было, но я достала эскизы, около 10-11 чертежей, и сказала, что планирую воплотить их в настоящую коллекцию из реальных тканей. Он отнесся к этому серьезно и предложил организовать показ в школе. В то мгновение вся энергия, потерянная за год, словно вернулась ко мне за несколько секунд.

На зимних каникулах я полетела в Ашхабад на семь дней и, почти не спав, от рассвета до поздней ночи шила коллекцию вместе с командой в семейном ателье. Папе ничего не говорила — хотела устроить сюрприз. Вышло 11 образов. С тех пор все коллекции выходят нечетным числом — так сложилось случайно, но стало традицией.





Показ состоялся в Вене за месяц до восемнадцатилетия. Еще в школе я дала себе слово — добиться целей до 18, и так и вышло. Сама искала моделей, раздавала карточки с именем и специальностью, старалась собрать девушек самых разных типажей. После показа плакала от счастья. На следующий год учитель снова попросил сделать показ, а вскоре меня пригласили представлять Туркменистан на показе дизайнеров Центральной Азии в Малайзии.

Все сложилось кирпичик за кирпичиком: папа, который с детства относился ко мне с серьезностью, и мама — с тонким вкусом и любовью к сложным цветовым решениям в туркменских национальных мотивах, которая никогда не позволяла расслабляться. Творческому человеку легко уйти в себя и потерять темп. Строгость была необходимой опорой. Сомнения появились позже, в процессе работы над конкретными коллекциями и показами. Но сомнения в призвании — никогда.

О реальности индустрии

Один из самых сложных моментов — когда тебя начинают копировать. На меня обрушилась волна негатива от тех, кто считал, что я пришла на все готовое, потому что у родителей было ателье. Но мало кто думал о том, что войти в уже сложившуюся команду, где тебя знают с детства и видят маленькой, само по себе непросто. Папа учил меня не просто руководить, а быть лидером — не боссом, а человеком, за которым идут.

Тем, кто начинает с нуля, советую не бояться: чистый лист — преимущество, не нужно ничего переделывать за кем-то. А тем, у кого есть фундамент, держитесь за него корнями и растите.

О публичности

В первую очередь, это колоссальная ответственность: держать уровень качества, сохранять вкус и стиль, создавать новое и не терять корни. И каждый раз удивлять.





В эпоху скроллинга, когда внимание удерживается меньше пяти секунд, сохранять интерес аудитории действительно сложно. Я люблю создавать — новый образ, новый силуэт, новый контент. Но придерживаясь четких рамок: абсурда в бренде вы не увидите.

Несмотря на результаты, жизнь внешне почти не изменилась.

По-прежнему редко выхожу в публичное пространство, личная страница закрыта. Меня приглашают на мероприятия, но пока немного стесняюсь, хотя по натуре я открытый человек.