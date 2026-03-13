Айкумис Сыдыкова об учебе в EDHEC Business School и работе в Make Up For Ever в Париже

Познакомились с Айкумис Сыдыковой и узнали о ее пути от учебы в Nazarbayev University до магистратуры во Франции и стажировок в ведущих бьюти-брендах. В интервью она рассказала, как работает в Make Up For Ever, ведет глобальные социальные сети с 6,5 миллионами подписчиков, разрабатывает контент-стратегию и координирует локальные страницы по всему миру.

Айкумис Сыдыкова, 26 лет, город — Париж, Global Social & Media Project Manager в Make Up For Ever | LVMH, @aika_sydykova





О вузе и поступлении

Я училась на экономиста в Nazarbayev University в Казахстане и хотела получить опыт учебы и жизни за рубежом. О магистратуре по маркетингу думала еще со школы — эта сфера всегда меня привлекала.

На четвертом курсе я открыла список лучших магистерских программ по маркетингу в мире. Программа MSc in Marketing Management в EDHEC Business School занимала там седьмое место. В рамках программы можно выбрать специализацию Luxury & Fashion. Среди лидеров рейтинга также были университеты США, Великобритании, Австрии и Бельгии. Однако я уже изучала французский язык в NU, а многие люксовые и бьюти-бренды базируются во Франции. Поэтому этот вариант показался самым логичным. И я не пожалела о выборе.

В 2021 году для поступления требовались результаты международных экзаменов IELTS и GMAT, мотивационное письмо, резюме, два рекомендательных письма, диплом бакалавриата или оценки за предыдущие семестры, а также интервью. Заявка подается онлайн на официальном сайте бизнес-школы.





Диплом бакалавра по маркетингу не обязателен, поэтому у моих одногруппников был разный академический бэкграунд. Знание французского языка также не требовалось — программа полностью на английском. При отборе учитываются академические результаты, баллы экзаменов, опыт работы, внеучебные активности и интерес к французской культуре.

Я сдала IELTS на 8.0 без подготовки, так как училась на английском языке четыре года, но два раза пересдавала GMAT, чтобы получить желаемый результат. На тот момент в Казахстане было мало что известно об этом экзамене, и я купила единственные доступные учебники на OLX и решала пробные задачи. Я не изучала маркетинг в NU, поэтому прошла три базовых курса по маркетингу на Coursera. С мотивационным письмом мне помогал преподаватель в NU. Также во время подготовки к поступлению я читала научные статьи преподавателей программы.

Об учебном процессе и академической среде

В Nazarbayev University сильная учебная программа, поэтому учеба во Франции далась мне легче, чем в Казахстане. В NU я часто училась до утра, могла не спать перед экзаменами и все равно не успевать со всеми заданиями. Во Франции нагрузка оказалась меньше, а отношение к оценкам менее строгим, по крайней мере среди местных студентов. В итоге без чрезмерных усилий я окончила программу в числе сильнейших студентов потока. Для успешного завершения обучения необходимо пройти стажировку в компании и получить реальный профессиональный опыт.

К нам приходили представители L’Oréal и Groupe SEB — компании, в которую входят бренды Tefal, Rowenta и Moulinex. Они давали нам кейсы из реальной практики, а студенты разрабатывали решения и презентовали их представителям компаний. Одна из преподавательниц работала в Chanel, а в рамках учебных проектов я готовила исследования и писала работы о брендах Cartier и Dior.





Во Франции система оценивания — максимум 20 баллов. Но 20 получить невозможно, поэтому, если у вас оценка выше 15, это уже хорошо. За свою дипломную работу я получила 18.4, и мой профессор сказал, что это была вторая лучшая дипломная работа за его 15 лет преподавательского опыта. Мне нравилось, что профессора были из разных стран с разными бэкграундами.

Магистратура обязательна для получения работы в таких холдингах как LVMH и L’Oréal во Франции. Поэтому многие поступают в бизнес-школы с целью получения работы. При школе у нас был карьерный центр, где можно получить помощь по подготовке резюме и составлению мотивационного письма. Также к нам часто приходили рекрутеры из разных компаний и сфер, включая luxury, beauty, FMCG, финансы, консалтинг. Прямо на кампусе можно было встретиться с кем-то из компании вашей мечты, задать вопросы и просто узнать об опыте.

О работе и компании

Я работаю в Make Up For Ever — это мировой бренд декоративной косметики с 40-летней историей, а также один из брендов самого крупного люксового холдинга LVMH.





Я менеджер социальных сетей и рекламы в Департаменте маркетинга и коммуникаций в штаб-квартире Make Up For Ever в Париже. В мои обязанности входит ведение всех глобальных социальных сетей бренда, включая Instagram, где более шести с половиной миллионов подписчиков. Я работаю над стратегией коммуникации и контента бренда в социальных сетях. Также я координатор всех локальных страниц в социальных сетях бренда, проверяю и одобряю, какой контент будет публиковаться на локальных страницах бренда в Азии, включая китайские Weibo, WeChat и Red, в Северной Америке и Среднем Востоке. Также работаю с агентствами над рекламными кампаниями бренда на территории Европы, делаю отчеты по социальным сетям.

В моей работе важны знание английского и французского языков, умение работать в команде, коммуникабельность, навыки project-менеджмента, тайм-менеджмента, знание социальных сетей, трендов и конкурентов.

О карьерном пути

Во время учебы в магистратуре я проходила шестимесячную стажировку в головном офисе Dior Beauty на позиции ассистента менеджера по социальным сетям. Больше всего я хотела попасть в LVMH — группу, объединяющую ведущие люксовые бренды. После окончания стажировки в Dior Beauty подходящих вакансий для меня не оказалось, но открылась позиция в Make Up For Ever, куда меня приняли. Стажировка завершилась в декабре, а уже в январе я вышла на постоянную работу. Поиск работы оказался сложнее, чем поиск стажировки: вакансий меньше, а конкуренция выше. Сначала я отправила резюме через официальный сайт компании, после чего прошла три этапа собеседований — с HR, менеджером и директором. После всех этапов мне предложили позицию, на которой я работаю уже три года.





Сначала было сложно постоянно говорить и работать на французском. Я приехала во Францию с высоким уровнем языка и хорошо понимала речь, но не хватало словарного запаса и уверенности в общении, поэтому иногда предпочитала молчать, чтобы не допустить ошибку. Уже через два месяца на работе разговорный французский заметно улучшился, и теперь я свободно использую его как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни.

Через месяц после окончания стажировки я стала менеджером стажера. Ранее у меня не было управленческого опыта, а стажеры были моего возраста или даже старше, поэтому поначалу было непросто распределять задачи, давать обратную связь и помогать им развиваться. Со временем я выросла и как менеджер: каждые шесть месяцев у меня появляется новый стажер — я провожу интервью, участвую в отборе, обучаю и сопровождаю его в работе.





Я веду свой блог о жизни во Франции в Instagram и TikTok, у меня есть навыки монтажа и съемки, в Казахстане работала контент-менеджером блогера-миллионника, вела несколько проектов как SMM. Когда проходила собеседование в Dior, во время интервью менеджер похвалил эстетику моей ленты в Instagram. Как говорил мой профессор риторики и креативного письма: “Show, don’t tell”. А мой блог может гораздо больше рассказать о моих навыках, чем резюме.

Перед подачей важно изучить все о компании. На интервью могут спросить о продукции, рекламных кампаниях, амбассадорах бренда и его конкурентах. Нужно четко сформулировать свою мотивацию и подготовить ответы на вопросы: «Почему именно эта компания?» и «Почему именно вы подходите на эту позицию?». Полезно заранее потренироваться перед собеседованием: уверенная речь и умение ясно излагать мысли играют важную роль.