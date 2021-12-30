«Avito Работа» инвестирует $1,2 миллиона в HR Messenger с выходцами из Казахстана

Это первая российская сделка с инвестицией в $1,2 миллиона долларов в чат-боты в области HR.

HR Messenger — лидер рынка автоматизации коммуникаций по подбору и адаптации персонала. Ежемесячно через бот проходит несколько миллионов коммуникаций с сотрудниками. За 2021 год сервис показал рост в 4 раза, получив в клиенты Сбер, X5 Retail, SkyEng, Альфабанк, МВидео, Hoff, Kelly Services и более сотни других компаний.

HR-Messenger на рынке России 3 года, и за это время стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди HR чат-ботов. Платформа охватывает чат-ботами и голосовыми ботами процесс от отклика кандидата до помощи новичку в адаптации на рабочем месте. Сервис занял лидирующие позиции и в других русскоязычных странах — в Казахстане и Узбекистане, на которые приходится около 30% выручки сервиса.

Основатель и СЕО — Руслан Абдулганиев.

Инвесторами проекта являются Мурат Абдрахманов, Chocofamily Holding, фонд I2BF.