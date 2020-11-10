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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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AtyrauHub запускает прием заявок на кейс-чемпионат Atyrau Energy Challenge для IT-стартапов
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Сегодня в 11:49

AtyrauHub запускает прием заявок на кейс-чемпионат Atyrau Energy Challenge для IT-стартапов

Центр инноваций и международный акселератор AtyrauHub объявляет о запуске регистрации на первый в Казахстане конкурс стартап-проектов нефтегазовой отрасли Atyrau Energy Challenge. Любой начинающий программист или команда, заинтересованная в решении представленных задач, может подать заявку на участие в конкурсе на сайте challenge.atyrauhub.kz

Прием заявок и финал конкурса пройдут полностью в режиме онлайн в рамках международной онлайн-выставки-конференции в сфере нефтегазовой отрасли VOGEC 2020. В выставке-конференции примут участие более 500 представителей ведущих компаний и поставщиков из Казахстана, России, Германии и Китая. Среди участников выставки North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), «Мангистаумунайгаз», ТОО СП «КазгерМунай», «ЭмбаМунайГаз», «КазТрансГаз» и многие другие.

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#стартап #бизнес #деньги
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