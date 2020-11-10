AtyrauHub запускает прием заявок на кейс-чемпионат Atyrau Energy Challenge для IT-стартапов

Центр инноваций и международный акселератор AtyrauHub объявляет о запуске регистрации на первый в Казахстане конкурс стартап-проектов нефтегазовой отрасли Atyrau Energy Challenge. Любой начинающий программист или команда, заинтересованная в решении представленных задач, может подать заявку на участие в конкурсе на сайте challenge.atyrauhub.kz

Прием заявок и финал конкурса пройдут полностью в режиме онлайн в рамках международной онлайн-выставки-конференции в сфере нефтегазовой отрасли VOGEC 2020. В выставке-конференции примут участие более 500 представителей ведущих компаний и поставщиков из Казахстана, России, Германии и Китая. Среди участников выставки North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), «Мангистаумунайгаз», ТОО СП «КазгерМунай», «ЭмбаМунайГаз», «КазТрансГаз» и многие другие.