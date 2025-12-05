ATLAS Capital инвестирует в будущее: как CEO компании Тимирлан Гумбатов вдохновил школьников в Астане и Боровом

На прошлой неделе CEO ATLAS Capital и меценат Тимирлан Гумбатов провел серию встреч со школьниками в формате живого диалога, честных разговоров и вдохновляющих историй в двух ведущих школах страны. Инициатива направлена на развитие финансовой грамотности, лидерства и предпринимательского мышления среди молодежи.

Тимирлан один из ярких представителей нового поколения бизнес-лидеров Казахстана, формирующих современную инвестиционную культуру страны. Начав карьеру в Freedom Finance, он основал собственную инвестиционную компанию ATLAS Capital, зарегистрированную в МФЦА. Сегодня ATLAS Capital демонстрирует стабильные результаты и доверие клиентов даже в условиях глобальной турбулентности.

Quantum School: разговор о технологиях, будущем и дисциплине

19-20 ноября Тимирлан встретился с учениками Quantum School — одной из самых инновационных STEM и TECH школ Казахстана. Здесь учатся ребята, которые уже сегодня создают проекты, способные менять мир: инженерные разработки, IT-решения, научные исследования.





Тимирлан поделился своим личным опытом: как строил карьеру с нуля, развивал дисциплину, почему долгосрочное мышление важно не только в финансах, но и в жизни.

Школьники задавали вопросы о карьере в инвестициях, обучении за рубежом, лидерстве и навыках будущего.

Тимирлан Гумбатов, CEO ATLAS Capital, меценат

Инвестиции в знания и людей самые надежные. Все остальное может меняться, а образование и мышление остаются с вами навсегда.

IQanat High School of Burabay: поддержка талантливых детей из регионов

22 ноября Тимирлан выступил перед старшеклассниками IQanat High School of Burabay — школы, которая стала шансом для сотен школьников из регионов. Ежегодно IQanat проводит масштабную олимпиаду и предоставляет 100 грантов на обучение полностью бесплатно.

Школа развивается благодаря поддержке предпринимателей, среди которых и Тимирлан Гумбатов — один из попечителей проекта.

Для многих учеников эти встречи не просто лекция, а возможность увидеть настоящий пример для подражания: человека, который вырос без привилегий, но смог выйти на международный уровень и построить успешный инвестиционный бизнес.

Тимирлан говорил о привычках, которые формируют сильный характер, о том, как выбирать путь, не боясь ошибок, и почему важно учиться мечтать масштабно.

Тимирлан Гумбатов, CEO ATLAS Capital, меценат

Главное — не кем вы станете, а кем вы останетесь, когда добьетесь своего.

Миссия проекта — формировать новое поколение лидеров

Обе школы были выбраны не случайно: в этих образовательных центрах сосредоточены будущие ученые, инженеры, предприниматели и лидеры.

Для ATLAS Capital это не разовая акция, а часть долгосрочной стратегии по развитию финансовой культуры и образования в Казахстане. Компания стремится поддерживать школы, где формируется поколение, способное менять будущее страны.

ATLAS Capital

ATLAS Capital это инвестиционная компания, которая управляет капиталом частных клиентов и развивает экосистему финансовой грамотности в стране.

Выступления Тимирлана Гумбатова стали частью инициативы компании по развитию мышления, дисциплины и понимания финансов среди молодежи.