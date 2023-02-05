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Astana Hub Battle: битва технологических стартапов впервые состоялась в Алматы
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Сегодня в 11:30

Astana Hub Battle: битва технологических стартапов впервые состоялась в Алматы

2-3 февраля в рамках международного цифрового форума Digital Almaty 2023 состоялась самая масштабная битва технологических стартапов Astana Hub Battle.

На участие в баттле поступило 250 заявок из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Норвегии, Чехии, Азербайджана, США, Индии и других стран.

Победителем баттла стал казахстанский стартап Kwaaka.

Второе место заняла команда TalkNow, третье место — kScooter. Тройка лидеров получила денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму:

— 1 место — $10 тысяч

— 2 место — $5 тысяч

— 3 место — $3 тысяч.

Спонсоры баттла отметили двух финалистов специальным денежным призом: узбекистанское мобильное приложение для распознавания азбуки Брайля из изображений снятых на камеру смартфона Braille Recognition получило шесть миллионов тенге от Yandex Cloud, казахстанский стартап See The Future, экосистема состоящая из устройства с интегрированным приложением, которая поможет незрячим людям,10 тысяч долларов от Blockchair.

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#казахстан #стартап #astanahub #форум #цифровизация
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.