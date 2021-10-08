Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
astana-balet-vystupit-na-scene-dubayskoy-opery
«Астана балет» выступит на сцене Дубайской оперы
35
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:13

«Астана балет» выступит на сцене Дубайской оперы

27-30 октября состоятся гастроли театра «Астана Балет» в Дубай. Впервые на сцене Дубайской оперы артисты известного казахстанского коллектива представят лучшие работы и знаменитые постановки. В афишу войдут два масштабных спектакля, которые объединяет пленительная красота Востока: культовый спектакль «Легенда о любви» и балет «Султан Бейбарс».

Гастрольный тур «Астана Балет» откроет спектаклем «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова.

В следующие дни гастрольную афишу театра украсит масштабный и зрелищный спектакль «Султан Бейбарс» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри. Музыку написали казахстанские композиторы Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #искусство #астанабалет #дубай #спектакль
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Нур-Султане проходит сельскохозяйственная ярмарка
1191
Apple представляет лучшие приложения 2020 года в App Store
773
Каким будет крытый бульвар в центре Астаны
3479