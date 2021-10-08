«Астана балет» выступит на сцене Дубайской оперы

27-30 октября состоятся гастроли театра «Астана Балет» в Дубай. Впервые на сцене Дубайской оперы артисты известного казахстанского коллектива представят лучшие работы и знаменитые постановки. В афишу войдут два масштабных спектакля, которые объединяет пленительная красота Востока: культовый спектакль «Легенда о любви» и балет «Султан Бейбарс».

Гастрольный тур «Астана Балет» откроет спектаклем «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова.

В следующие дни гастрольную афишу театра украсит масштабный и зрелищный спектакль «Султан Бейбарс» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри. Музыку написали казахстанские композиторы Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев.