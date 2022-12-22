Netflix опубликовал трейлер документального фильма о современных лидерах «Жить, чтобы вести»

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер документального проекта «Жить, чтобы вести», спродюсированного принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Он расскажет о современных лидерах.

Посмотреть ленту можно будет на стрим-платформе уже 31 декабря. Ее героями станут юрист Брайан Стивенсон, шведская экоактивистка Грета Тунберг, экс-член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Фильм был вдохновлен политиком и экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Создатели попытались понять, какими принципами руководствуются лидеры общественных движений и что помогает им не отступать от намеченного пути и добиваться изменений.

Источник: daily.afisha.ru