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«Астана Балет» выпустил красивый ролик «Наследие великой степи»
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Сегодня в 12:11

«Астана Балет» выпустил красивый ролик «Наследие великой степи»

«Наследие великой степи» — уникальная концертная программа, визитная карточка театра.

Ролик концертной программы был опубликован в Instagram-аккаунте театра. Режиссером выступил Тахир Алиев.

«Симбиоз хореографических рисунков и очертаний самой природы. Высшее выражение мастерства постановки казахского танца. Проникновенное, полное самоотдачи исполнение наших артистов», — говорится в подписи к видео.

Концертная программа воплощает самобытность национального культурного кода и всю красоту казахской хореографии. В нее включены любимые зрителями миниатюры в постановке заслуженных деятелей Казахстана Мукарам Авахри и Айгуль Тати, народных артистов Казахстана Даурена Абирова и Заурбека Райбаева, а также Анны Цой.

Источник: sputnik.kz

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#казахстан #астанабалет #театр
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