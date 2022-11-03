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«Астана Балет» впервые выступит в Грузии
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Сегодня в 10:08

«Астана Балет» впервые выступит в Грузии

Театр «Астана Балет» отправляется на гастроли в Грузию. В течение двух дней — 14 и 15 ноября на сцене Театра оперы и балета имени З. Палиашвили в Тбилиси столичный коллектив представит контрастную и изысканную программу, в которую вошли одноактные балеты «Саломея», A Fuego Lento и концертная программа «Наследие Великой степи».

«Астана Балет» — один из ведущих хореографических коллективов Республики Казахстан, имеет тысячи поклонников по всему миру. Ведет активную гастрольно-концертную деятельность, как в стране, так и за рубежом: артисты выступали на самых престижных сценических площадках в Пекине и Шанхае, Париже, Вене, Сеуле, Будапеште, Баку, Нью-Йорке, Токио, Варшаве, Минске, Брюсселе, Милане, Монте-Карло, Дубае.

В первый день вниманию ценителей высокого искусства будет представлен неоклассический балет A Fuego Lento Рикардо Амаранте на музыку Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги. В этот же день во втором отделении зрители увидят спектакль «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда на музыку Фазиля Сая в хореографии главного балетмейстера театра Мукарам Авахри.

Во второй день столичный коллектив представит национальный дивертисмент «Наследие Великой Степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри.

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