Аслан Абдрахманов о том, что подтолкнуло его заниматься триатлоном и как это изменило его жизнь

О себе

На данный момент я тренер по триатлону в детской школе триатлона имени Дмитрия Гаага. Плюс мы создали школу триатлона IronTeam Tannury, я также тренер в этой любительской команде. Изначально это был экспериментальный проект, со временем команда разрослась и стала одной из самых больших любительских команд в Казахстане.

В прошлом я профессиональный спортсмен, занимался триатлоном. Спортивную карьеру закончил десять лет назад.

Я за активный образ жизни. Люблю выезжать на природу, путешествовать, фотографировать, снимать видео. Изначально одним из триггеров того, что я пришел в спорт, было желание путешествовать. В первый раз мы ездили на соревнования в Индию, и в дальнейшем в год у нас было по десять выездов.





Меня делает счастливее внутреннее удовлетворение от всего, что меня окружает: работа, люди, общение, личная жизнь. Для меня важно, чтобы все эти сферы гармонично развивались.

На протяжении всей жизни мне помогает двигаться вперед упорство. Когда попал в юношескую сборную, первое время я выступал слабо, но потом ко мне подошел тренер и сказал: «Если провалишь еще один старт, мы отправим тебя обратно». Я взял себя в руки, стал более ответственно подходить к тренировкам, работал больше, чем другие, и это дало плоды. В первый год на Чемпионате Азии я занял 10 место, а через год был уже вторым.

Триатлон — это вид спорта, который развивает в человеке выносливость. Но выносливость можно тренировать только упорством и ежедневным трудом. Можно с рождения обладать силой и скоростью, но выносливость — это то качество, которое нарабатывается годами.

О жизненных принципах

Главный принцип — не опускать руки, верить в себя, в мечту и в то, что ты делаешь. Если долго стараться, что-нибудь обязательно получится. Со мной так много раз было.

Главный принцип — не опускать руки, верить в себя, в мечту и в то, что ты делаеш ь



Еще один важный принцип — позитивный настрой. В этом очень сильно помогает спорт. Независимо от того, какой вид спорта — это всегда выброс эндорфинов. Спорт хорошо отвлекает, помогает освежить мысли, подумать, а ощущение после интенсивной тренировки ни с чем не сравнить. Поэтому спорт должен быть в жизни каждого человека.

О людях в жизни

Первый человек, оказавший на меня большое влияние — мама. Она всегда верила в меня и поддерживала. Я такой, какой есть, благодаря ей.

На мое желание заниматься спортом повлиял наш соотечественник, чемпион мира по триатлону Дмитрий Гааг. Я прочитал его историю, посмотрел Олимпиаду и полностью ушел в этот вид спорта. Его история вдохновила меня, потому что, возможно он был не самым талантливым, но самым упорным, и именно это помогло ему достичь результата.





В дальнейшем большое влияние оказывали друзья, вместе с которыми мы занимались спортом. С одним из них мы вместе были в составе сборной, потом я остался в спорте и стал заниматься тренерством, а он ушел в другую сферу, достиг успеха в бизнесе. Сейчас это один из тех людей, которые мотивируют меня.

Каждый день кто-то влияет на нас, привносит в нашу жизнь что-то новое. Главное, чтобы это воздействие было позитивным.

О деятельности

Первой спортивной секцией, которую я посещал, были шахматы. Затем два года ходил на секцию бокса. Когда у меня появилось желание научиться плавать, мне предложили пойти на триатлон. До этого момента я никогда даже не слышал о таком виде спорта.





Еще одна причина, почему я занялся триатлоном — в детстве у меня украли велосипед, и я думал, что, если запишусь в эту секцию, мне дадут велосипед. Когда был ребенком, время было тяжелое и достать что-то было не так легко.

Все начиналось случайно, а в один момент стало больше, чем просто секция. После первого соревнования, из 60 человек, которые ходили на секцию, осталось 6. Мы начали заниматься основательно, перешли на двухразовые тренировки шесть раз в неделю. А через два года меня пригласили в Алматы в состав сборной Казахстана.





Мне нравится тренировать детей. Я смотрю на ребят, которые пришли три года назад, и результат очевиден. У нас есть перспективные дети, и мне хочется воспитать чемпиона мира, олимпийского чемпиона. Я верю, что это реально, нужно просто приложить усилия, знания и опыт.