Архитектура, интерьеры и природа: как видят Центральную Азию иностранцы

Центральная Азия притягивает фотографов со всех уголков планеты. Здесь можно найти нетронутую природу, современные города и фантастические пейзажи. Читайте в нашем материале о людях, которые приезжают фотографировать регион.





Фрэнк Херфорт — фотограф из Германии, который сейчас живет и работает в Москве. На протяжении многих лет он путешествует по России, Восточной Европе и Центральной Азии. Снимает архитектуру, интерьеры и людей. Фрэнк — автор книги Imperial Pomp. В работе над ней он посетил почти все страны СНГ, в том числе и Казахстан. В работах фотографа можно увидеть величественные здания Нур-Султана, снятые с необычных ракурсов.







Швейцарец Марио начал карьеру профессионального фотографа с 2015 года. Он путешествует по всему миру в поисках уникальных кадров. Съемка портретов — основная часть его профессиональной деятельности.



Недавно Марио завершил проект Kazakhstan Time Travel. В его рамках он путешествовал на поездах по всему Казахстану, снимал фотографии и записывал истории людей. 255 часов на поезде, сотни фотографий и интересных разговоров — все это, результат работы Марио Хеллера.









Тревел-фотограф из Франции Лоик Лагарде, впервые побывал в Казахстане в рамках международной выставки EXPO, когда французский павильон выставил его фотографии. Второй раз блогер приехал в страну уже по собственной инициативе, чтобы заснять ее регионы. На снимках Лоика можно увидеть как урбанистические картины, так и природные пейзажи.







Зафер родился в Германии, а затем переехал в Турцию, где окончил учебу на физика в Karadeniz Technical University. Получив диплом, он поехал работать учителем в Кыргызстан. Местные пейзажи и культура так вдохновили его, что он взял камеру и начал снимать людей и природу. Сам Зафер говорит, что публикует фотографии для того, чтобы привлечь внимание всего мира к Кыргызстану. И у него это получается! Знаменитый «Ноокатский мальчик» — его работа.







Эдда — независимый журналист родом из Германии. После учебы в университете она попала в Казахстан на шестимесячную стажировку и осталась здесь на много лет. Сегодня Эдда живет и работает в Алматы, регулярно выезжая в другие страны Центральной Азии: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. На снимках профессионального журналиста можно найти потрясающую природу, красивую архитектуру и интересных людей.







Впервые фотограф из Нидерландов побывал в Кыргызстане в 2018 году. Тогда он опубликовал ряд снимков, которые привлекли внимание всего мира. Их активно пересылали в социальных сетях и даже опубликовали на CNN и Lonely Planet. Летом этого года Альберт снова приехал в страну и провел здесь полтора месяца. За это время им было снято и опубликовано много новых, захватывающих дух красотой фотографий.







Richard Watson

Фотограф и путешественник Ричард Ватсон из Северной Ирландии посетил Кыргызстан летом 2018 года. В объектив его камеры попали ущелье-каньон Сказка, башня Бурана, озеро Ала-Куль, скалы Джеты-Огуза и село Талды-Суу.







Икуру Куваджима — японский художник, фотограф и писатель, живущий в Москве. Последние 11 лет он жил и работал над проектами в нескольких странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в Казахстане и Кыргызстане.

