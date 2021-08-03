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Ариана Гранде проведет несколько виртуальных концертов в Fortnite
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Сегодня в 11:01

Ариана Гранде проведет несколько виртуальных концертов в Fortnite

Ариана Гранде проведет несколько внутриигровых концертов в Fortnite. Выступления певицы анонсировали в рамках игрового события «Разлом-тур», который пройдет с 6 по 9 августа.

Гранде выступит пять раз в нескольких часовых поясах. Расписание ивентов появилось в самой игре (время московское):
— 7 августа в 01:00 и 21:00
— 8 августа в 07:00 и 19:00
— 9 августа в 01:00.

Игрокам советуют заходить в игру за час до начала представления, а режим «Разлом-тур» будет открываться за полчаса до шоу.

Источник: daily.afisha.ru

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#виртуальнаяреальность #игра #выступления #арианагранде #fortnite
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