Ариана Гранде проведет несколько виртуальных концертов в Fortnite

Ариана Гранде проведет несколько внутриигровых концертов в Fortnite. Выступления певицы анонсировали в рамках игрового события «Разлом-тур», который пройдет с 6 по 9 августа.

Гранде выступит пять раз в нескольких часовых поясах. Расписание ивентов появилось в самой игре (время московское):

— 7 августа в 01:00 и 21:00

— 8 августа в 07:00 и 19:00

— 9 августа в 01:00.

Игрокам советуют заходить в игру за час до начала представления, а режим «Разлом-тур» будет открываться за полчаса до шоу.

Источник: daily.afisha.ru