Аревик Овсепян о переезде во Францию, работе в международной компании и рабочей культуре в стране

Аревик Овсепян, 32 года, город — Париж, продакт-менеджер в компании Allianz Automotive Innovation Centre, linkedIn





О переезде

Я родилась в Алматы. В 2010 году окончила экономический факультет Университета имени Сулеймана Демиреля, работала в международных компаниях, включая Ernst & Young. Но я всегда хотела продолжить обучение за рубежом и рассматривала разные варианты. Франция привлекла большим выбором доступных учебных заведений, развитой экономикой, удобным логистическим месторасположением и богатой культурной жизнью.

Я приехала в Париж в августе 2012 года, чтобы продолжить обучение в магистратуре в Университете Пантеон-Сорбонна. Учебное заведение является частью одного из старейших университетов мира Сорбонны и предлагало программу для получения степени магистра в области экономики на английском языке. При выборе я учитывала следующие факторы:

— престижный и известный университет международного уровня

— программа на английском языке, с международными студентами

— доступная стоимость программы

— возможность жить в одном из самых прекрасных городов мира. Как говорил Хемингуэй: «Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой».





Учиться было тяжело, но постепенно мы вошли в ритм. Огромный плюс программы — студенты были со всего мира, каждый с интересным опытом. Я до сих пор дружу с некоторыми из своих одногруппников, которые живут по всему миру от Вашингтона до Токио.

Об адаптации и сложностях

Самая главная проблема, с которой вы столкнетесь во Франции — французский язык. Без базового знания языка будет намного сложнее решать все административные и бытовые вопросы: поиск жилья, открытие банковского счета и другие. Мой совет: подготовьтесь и изучите хотя бы основы.

Во Франции развита бюрократия. Многие процедуры не менялись на протяжении нескольких десятков лет. Поэтому будьте готовы потратить много времени и терпения на регистрацию и получение страховки. Зато, сделав все правильно, вы сможете пользоваться медицинской системой страны практически бесплатно. Зачастую иностранным студентам с административными процедурами помогает университет. На первых порах могут помочь и одногруппники. Либо стоит найти в социальных сетях группы «Казахи во Франции», там можно задать все вопросы и получить советы от соотечественников.





Поиск жилья в Париже — отдельная история. Основная причина — высокий спрос и ограниченность предложений. Мне повезло, что первые три года я жила в международном студенческом городке Cité Internationale Universitaire de Paris.

Для меня Париж — самый красивый город в мире. Больше всего мне нравится отношение французов к жизни, так называемое art de vivre, что буквально означает «искусство жить». Мне кажется, французы ценят каждый момент жизни и наслаждаются такими вещами, как вкусная еда, хорошее вино, интересная компания друзей или просто захватывающая беседа о лучших круассанах в городе.

Французы ценят каждый момент жизни





Мой совет — не бойтесь сами заводить разговор с новыми людьми и задавать вопросы, даже если у вас слабый французский или сильный акцент. Иногда кажется, что французы грубые и не любят иностранцев. Но если вы предпринимаете попытки говорить на французском, местные воспримут это позитивно и поддержат разговор. А вам это поможет почувствовать себя частью общества и быстрее интегрироваться.

Постарайтесь расширить круг своего общения, записавшись на секцию или в клуб по интересам. Это позволит встретить новых людей, которые разделяют ваши интересы и, возможно, станут друзьями.

О развитии и карьере

Моя магистратура длилась один год, по окончании которого выдавался диплом. Обычно после этого студенты во Франции поступают на второй год обучения с более узкой специализацией. Передо мной встал выбор: продолжить учебу в том же университете или выбрать другой. Парижский Университет Сорбонна во Франции силен в экономических и гуманитарных специализациях, есть упор на научную и исследовательскую деятельность. Но я была более ориентирована на практическое применение знаний, планировала найти работу в бизнес-секторе. Поэтому мой выбор пал на специализированную программу в бизнес-школе ESCP Europe. Это одна из топовых бизнес-школ во Франции.





Программа включала в себя полгода интенсивных занятий, месяц семинаров в Азии и полугодовую стажировку. Во Франции это распространенная практика. Стажировка — это полноценная работа, которая хорошо оплачивается. Вы даже можете получить несколько оплачиваемых выходных дней и небольшой бонус по итогам работы. Также это возможность получить опыт работы на предприятии и дальнейшее трудоустройство. Так произошло в моем случае. После стажировки в головном офисе Allianz Partners, который входит в группу мирового лидера в страховании Allianz, мне предложили должность бизнес-аналитика в большом трансформационном проекте.

В этой компании я работаю последние семь лет. За это время сделала три внутренние ротации. Самое классное в моей работе — интернациональная команда и проекты по всему миру. Благодаря этому я объехала достаточно много стран и познакомилась с прекрасными людьми.

Самое классное в моей работе — интернациональная команда и проекты по всему миру





В данный момент я работаю менеджером по развитию продуктов для сервиса в области автомобильной телематики и подключенных автомобилей в Allianz Automotive Innovation Center. Моя работа состоит в том, чтобы разрабатывать новые сервисы по поддержке пользователей, в данном случае водителей и пассажиров автомобилей, совместно с производителями. Это интересная работа. Мне необходимо понимать не только поведение пользователей и ожидания клиентов, но и техническую часть процесса работы автомобиля, его телематического устройства и потенциальное взаимодействие с системами нашей компании. Мы работаем на глобальном уровне, предоставляем услуги практически по всему миру.

О рабочей культуре во Франции

Поиск работы и трудоустройство во Франции — долгий и непростой процесс. В начале карьерного пути сложно выделиться среди местных выпускников с таким же дипломом и более высоким уровнем французского языка, которым к тому же не нужно оформлять рабочую визу. Но именно ваш предыдущий опыт и личные качества могут стать тем самым преимуществом, который заинтересует работодателя. В моем случае решающими факторами стали диплом престижной бизнес-школы и опыт работы в E&Y Казахстан.





В начале карьеры важную роль играет ваша степень и alma mater. Уровень образования во Франции высокий, поэтому большинство работодателей в крупных международных компаниях ожидают от молодых специалистов как минимум степень магистра. А от рейтинга вашей школы зависит, в какие компании вы сможете подавать резюме и на какую зарплату рассчитывать.

Далее важны ваши навыки, способности и опыт. Знание нескольких иностранных языков всегда большой плюс. А при подаче заявок в местные компании обязательно отличное знание французского. Да и в международных компаниях коммуникации внутри команды зачастую проходят на местном языке.

Трудовые контакты во Франции бывают ограниченные по времени (CDD) и контракты без ограничений по времени действия (CDI). Если вы прошли испытательный срок контракта CDI, то компания практически не может уволить вас после этого. Работодателю необходимо пройти через долгий процесс доказательства, что этот сотрудник действительно не выполнял работу должным образом. А затем нужно будет предоставить денежную компенсацию за увольнение. В своей практике я слышала всего о нескольких случаях увольнения. Компании часто держат в штате даже не самых эффективных работников во избежание сложного процесса.

Поиск работы и трудоустройство во Франции — долгий и непростой процесс







Еще во Франции самые большие отпуска в Европе. По законодательству, по контракту CDI компания должна предоставить вам около 28 рабочих дней отпуска. Все сверхурочные часы либо оплачиваются по определенной ставке, либо компенсируются дополнительными днями отпуска. В нашем случае это почти 15 дней. Я могу взять для отдыха в год 43 рабочих дня. И компания мотивирует людей использовать все дни отпуска, так как здесь считается важным иметь work-life balance.

Другим шокирующим фактом для меня стало наличие профсоюзов практически во всех крупных компаниях. Профсоюз не только обсуждает с менеджментом компании все важные решения по реорганизации, но также предоставляет множество дополнительных benefits для сотрудников. К примеру, билеты со скидкой на известные спортивные и культурные мероприятия, организация туристических поездок, подарки для детей сотрудников и другое.

Во Франции действует система Profit sharing. Все крупные компании обязаны делить часть своей выручки с сотрудниками. В случае прибыльных организаций сумма может быть довольно высокой.





До карантина во многих компаниях была прекрасная традиция в четверг или пятницу всем коллективом выходить в ближайший бар или кафе с террасой на так называемый Apéro. Это приятная возможность пообщаться с коллегами вне офиса в неформальной обстановке. Французы ценят личные отношения между коллегами, а такие мероприятия помогают получше узнать друг друга.

Как повлиял переезд

Переезд сильно меняет человека. Вы как будто заново знакомитесь с самим собой и познаете новые грани своей личности и характера. Переезд в чужую страну позволяет научиться рассчитывать только на себя, заводить новые знакомства. Это потрясающий шанс познакомиться с новой культурой.

Франция открыла передо мной новые горизонты, дала возможности познакомиться с интересными людьми со всего мира и расширить кругозор.