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Apple запустит подкасты для детей
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Сегодня в 10:26

Apple запустит подкасты для детей

Apple сотрудничает с некоммерческой организацией Common Sense Media, которая специализируется на обзорах контента по возрасту, чтобы добавить детские записи подкастов. Это упростит родителям поиск подкастов, которые можно прослушивать с детьми. Обновление коллекций будет ежемесячным, а связываться будет с историческими и культурными событиями, к примеру, Месяц женской истории.

Компании, как Spotify и Amazon, размещают контент, одобренный для детей, в отдельные приложения. Apple, похоже, считает, что в этом нет необходимости, и что родители могут полагаться на тематические коллекции.

Источник: @thetechkz

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#дети #apple #подкасты
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