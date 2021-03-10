Apple запустит подкасты для детей

Apple сотрудничает с некоммерческой организацией Common Sense Media, которая специализируется на обзорах контента по возрасту, чтобы добавить детские записи подкастов. Это упростит родителям поиск подкастов, которые можно прослушивать с детьми. Обновление коллекций будет ежемесячным, а связываться будет с историческими и культурными событиями, к примеру, Месяц женской истории.

Компании, как Spotify и Amazon, размещают контент, одобренный для детей, в отдельные приложения. Apple, похоже, считает, что в этом нет необходимости, и что родители могут полагаться на тематические коллекции.

Источник: @thetechkz