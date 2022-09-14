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Apple выпустила обновление iOS 16 для iPhone
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Сегодня в 10:21

Apple выпустила обновление iOS 16 для iPhone

Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 16 для iPhone.

Теперь на экране блокировки можно установить виджеты, которые позволяют быстро посмотреть погоду, календарь, дату, часовые пояса, заряд батареи и другое. Экран также можно модернизировать анимированными обоями.

В iMessage появилась функция отмены и редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки, также можно «пометить как непрочитанное», чтобы не забыть ответить. А аудисообщения теперь можно перематывать вперед или назад при прослушивании.

Новая встроенная тактильная клавиатура позволяет ощущать вибрацию при наборе текста. Ранее такая функция была доступна только в приложениях или при активации фонарика на экране блокировки.

Недавно удаленные фото теперь защищены новой проверкой.

Теперь в приложении «Здоровье» можно создать список для отслеживания приема лекарств.

Источник: daily.afisha.ru

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