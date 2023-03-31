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Apple представили новые эмодзи для обновления операционной системы iPhone
79
Главный

Сегодня в 11:23

Apple представили новые эмодзи для обновления операционной системы iPhone

Среди них появились новые животные, предметы, растения и одно выражение лица.


Также Apple представили три новых цвета сердечек.

Источник: VOGUE IS MY RELIGION

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#смартфон #iphone #apple #эмодзи #обновление
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