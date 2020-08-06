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Apple представила новый 27-дюймовый iMac
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Сегодня в 10:18

Apple представила новый 27-дюймовый iMac

Apple обновила 27-дюймовый iMac. Теперь модель оснащена Full HD-камерой, новыми процессорами и SSD. Также предлагаются в два раза больший объем памяти и графический процессор AMD нового поколения.

Новая версия iMac получила веб-камеру с разрешением 1080p. Также предлагается система из трех микрофонов «студийного качества». Используется технология True Tone.

Возможности процессора и памяти компьютера были также обновлены. Модель оснастили процессорами Intel 10-го поколения Comet Lake с возможностью выбрать версию до 10 ядер. По умолчанию в компьютеры встроены SSD от 256 ГБ вместо предлагаемого ранее гибридного Fusion Drive с HDD+SSD. По заявлению Apple, скорость чтения/записи составляет до 3,4 Гбит/сек.

Поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 128 Гб.

Источник: rb.ru

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#технологии #apple #новинки #imax
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