Apple представила HomePod второго поколения

Apple представила умную колонку HomePod второго поколения с минимальным дизайном и сетчатой тканью из 100% переработанного материала.

Наряду с классическим белым цветом компания показала колонку в новом полуночном варианте. В HomePod установлен низкочастотный динамик, который может определять свое положение в комнате и регулировать звук в зависимости от этого.

В новой версии колонки также есть поддержка умного дома Matte, чип S7, поддержка Dolby Atmos, датчик температуры для регулировки кондиционеров, функция определения звуков пожарной безопасности и чип U1 для быстрого переноса музыки с iPhone.

HomePod доступен для заказа с 18 января.

Источник: daily.afisha.ru