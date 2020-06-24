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Apple представил новую операционную систему iOS 14
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Сегодня в 09:53

Apple представил новую операционную систему iOS 14

Apple презентовал новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Представители компании выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020.

Теперь на экранах устройств появятся виджеты, их размеры и положение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям. Кроме того, в новой iOS появилась возможность воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач.

Также Apple представил приложение CarKey, предназначенное для разблокировки автомобиля. Отмечается, что первой машиной, которая будет поддерживать эту функцию, станет BMW 5.

В новом ПО заработает встроенный голосовой переводчик, он будет поддерживать в том числе и русский язык.

Источник: forbes.kz

Источник фотографии: lenta.ru

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#iphone #apple #ios
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