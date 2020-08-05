Клава Кока стала новой ведущей «Муз-ТВ»

Певица и видеоблогер Клава Кока стала новой ведущей телеканала «Муз-ТВ». Популярная блогер и исполнительница стала лицом танцевального DFM Dance Chart. Новый сезон популярная артистка проведет в компании ярких и актуальных летних треков.

«В свое время я была и блогером, и ведущей, и музыкантом, и певицей, и тиктокером, — говорит Клава Кока. — Но сейчас я больше сфокусирована все-таки на музыке. Но современный артист должен быть многогранным, чтобы быть на одной волне с аудиторией. Поэтому я пытаюсь совмещать, я люблю работать ведущей. Но этого давно не было, и я даже отвыкла. Обещаю зрителям «Муз-ТВ» — будет прикольно!».

DFM Dance Chart будет выходить каждую пятницу. Первый эфир с Клавой Кокой выйдет на «Муз-ТВ» 7 августа 2020 года.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: kino.mail.ru