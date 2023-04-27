Появились тизер и дата выхода документалки про Конора Макгрегора от Netflix

В наше время к показателям славы относится не только узнаваемость, приглашения на шоу и интервью или количество подписчиков в соцсетях, но и наличие документалки.

Netflix, например, часто берется за биографические проекты. Дело это довольно выгодное: стриминг получает права на эксклюзив, а заодно привлекает поклонников той или иной звезды. На платформе уже есть истории про принца Гарри и Меган Маркл, Дженнифер Лопес, Канье Уэста и многих других знаменитостей, а скоро к списку добавится сериал про ирландского бойца смешанных искусств Конора Макгрегора.

В твиттер-аккаунте звезды UFC опубликован первый тизер предстоящей документалки McGregor Forever. Мало того, что Конор стал ее главным героем, так еще и попал в ряды продюсеров. Минутный ролик начинается с хроники 2021 года. Тогда спортсмен участвовал в поединке с Дастином Порье, неудачно оступился, подвернул левую ногу и получил серьезный перелом. После этого инцидента потребовалось несколько месяцев на восстановление. В видео также вошел фрагмент, на котором Конор находится в больничной палате и рассказывает о своей травме. По словам бойца, изначально он даже подумал, что из-за случившегося больше никогда не сможет драться, но во время реабилитации изменил свой настрой.

Источник: srsly.ru