Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
apple-planiruet-sozdat-3d-mir-i-videoservis-dlya-garnitury-smeshannoy-real-nosti
Apple планирует создать 3D-мир и видеосервис для гарнитуры смешанной реальности
57
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:13

Apple планирует создать 3D-мир и видеосервис для гарнитуры смешанной реальности

Американская компания Apple планирует разработать 3D-мир и видеосервис для гарнитуры смешанной реальности.

Гарнитура появится не раньше 2023 года. В конце августа 2022 компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Reality Pro и Reality One. Устройство будет стоить около $2000-3000, в нем будут чип M2, 14 камер снаружи и внутри и дисплей с самым высоким среди всех гарнитур разрешением.

Работать гарнитура будет на realityOS, первая версия которой находится на завершении внутренней разработки.

Apple планирует создать VR-видеосервис с 3D-контентом, в этом ей помогает стартап NextVR, купленный IT-гигантом в 2020 году. Компания принципиально не будет использовать термин «метавселенная» для собственного 3D-мира в смешанной реальности.

Apple ищет специалистов по контенту и производителей софта с опытом работы в области визуальных эффектов и игровых конвейеров. Они будут создавать цифровой контент для сред дополненной и виртуальной реальности. В команду также ищут инженеров для создания инструментов разработки, ориентированных на VR и AR, и для создания VR-видеосервиса с 3D-контентом.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #виртуальнаяреальность #apple #vrтехнология #устройства
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Полеты авиарейсом Астана — Улан-Батор начнутся с 3 июня
1040
Visa дарит клиентам QAZKOM шанс посетить Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™
1850
Абу-Даби, Великобритания и Мальдивы упростили въезд для туристов
747
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.