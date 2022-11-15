Apple планирует создать 3D-мир и видеосервис для гарнитуры смешанной реальности

Американская компания Apple планирует разработать 3D-мир и видеосервис для гарнитуры смешанной реальности.

Гарнитура появится не раньше 2023 года. В конце августа 2022 компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Reality Pro и Reality One. Устройство будет стоить около $2000-3000, в нем будут чип M2, 14 камер снаружи и внутри и дисплей с самым высоким среди всех гарнитур разрешением.

Работать гарнитура будет на realityOS, первая версия которой находится на завершении внутренней разработки.

Apple планирует создать VR-видеосервис с 3D-контентом, в этом ей помогает стартап NextVR, купленный IT-гигантом в 2020 году. Компания принципиально не будет использовать термин «метавселенная» для собственного 3D-мира в смешанной реальности.

Apple ищет специалистов по контенту и производителей софта с опытом работы в области визуальных эффектов и игровых конвейеров. Они будут создавать цифровой контент для сред дополненной и виртуальной реальности. В команду также ищут инженеров для создания инструментов разработки, ориентированных на VR и AR, и для создания VR-видеосервиса с 3D-контентом.

Источник: incrussia.ru