Apple изменила дизайн нового MacBook Pro и добавила порты на боковой грани

В сентябре 2021 года Apple представит 16-дюймовый MacBook Pro и другие новинки.

Ожидается, что Apple представит самый переработанный дизайн со времен 2016 года. Так корпус ноутбука будет иметь плоские, не изогнутые края, что сделает его более похожим на iPhone 12.

Наиболее сильные изменения коснулись дисплея. MacBook будут иметь более яркие панели, возможно, впервые оснащенные мини-светодиодами. Мини-светодиодный дисплей значительно улучшает качество изображения, контрастности и яркости экрана.

MacBook Pro получил дополнительные порты на боковой грани. Ранее различные источники сообщали о планах Apple выпустить MacBook Pro как минимум с устройствами чтения SD-карт и разъемом MagSafe наравне с существующими USB-C, Thunderbolt и разъемом для наушников 3,5 мм.

В то время как MagSafe должна способствовать более высокой скорости зарядки, устройство для чтения карт даст возможность легче переносить на MacBook фотографии и видео, снятые с помощью дронов и камер.

Текущие MacBook Apple Silicone — одни из лучших ноутбуков потребительского уровня, которые производила Apple, однако по конструкции в рейтинге производительности они занимают низкую позицию. Для будущих 14- и 16-дюймовых MacBook Pro Apple значительно повысила производительность.

Ближайшая презентация Apple ожидается в сентябре.

Источник: rb.ru