Huawei представила собственный язык программирования

На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2021 китайская технологическая компания Huawei анонсировала новый язык программирования, получивший название HarmonyOS Cangjie.

компания собирается запустить в следующем году собственный язык программирования, который соединит операционные системы HarmonyOS и OpenEuler в экосистеме разработки приложений.

Система HarmonyOS разработана для «умных» устройств, таких как смартфоны, смарт-аксессуры, ноутбуки, планшеты и другие. В начале конференции генеральный директор потребительской бизнес-группы компании Ю Чэндон заявил, что HarmonyOS 2.0 установлена на 150 млн устройств.

Технология OpenEuler, в свою очередь, нацелена на облачные вычисления, включая серверы, периферийные и встроенные устройства.

Источник: rb.ru