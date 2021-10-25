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Huawei представила собственный язык программирования
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Сегодня в 10:59

Huawei представила собственный язык программирования

На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2021 китайская технологическая компания Huawei анонсировала новый язык программирования, получивший название HarmonyOS Cangjie.

компания собирается запустить в следующем году собственный язык программирования, который соединит операционные системы HarmonyOS и OpenEuler в экосистеме разработки приложений.

Система HarmonyOS разработана для «умных» устройств, таких как смартфоны, смарт-аксессуры, ноутбуки, планшеты и другие. В начале конференции генеральный директор потребительской бизнес-группы компании Ю Чэндон заявил, что HarmonyOS 2.0 установлена на 150 млн устройств.

Технология OpenEuler, в свою очередь, нацелена на облачные вычисления, включая серверы, периферийные и встроенные устройства.

Источник: rb.ru

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#технологии #китай #программирование #huawei #it
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