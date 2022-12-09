«Казахювелир» запускает коллекцию NFT колец с краснокнижными животными

«Казахювелир» выпустил цифровую коллекцию украшений, посвященных краснокнижным животным Казахстана, чтобы привлечь внимание к проблеме гибели фауны и направить часть вырученных средств на спасение пяти видов животных: архар, ирбис, тяньшанский бурый медведь, красный волк и беркут. Также часть суммы от продаж будет направлена на финансирование питомников и заповедников Казахстана.





Природа все больше страдает от засорения опасными химическими отходами и легкомысленного отношения человека к флоре и фауне. Многие виды животных, обитающих на территории Казахстана, оказались на грани вымирания.





С целью привлечения внимания к данной проблеме ювелирный дом «Казахювелир» создал коллекцию NFT колец с пятью краснокнижными животными.





Президент акционерного общества «Казахювелир» Аида Инкербаева по этому поводу выразила следующее мнение: «Такую инициативу мы проводим впервые, и мы рады, что в современном мире есть возможность объединить технологии и ювелирное искусство, и благодаря этим двум сильным направлениям еще и привлечь внимание к проблеме на уровне государства, результаты чего могут позитивно сказаться на нашем будущем поколении.

Коллекция NFT колец с пятью краснокнижными животными позволит внести вклад в пользу сохранения редких животных Казахстана и избежать экологической катастрофы. Приобретая кольца, вы получаете следующие привилегии:

— статус VIP покупателя со всеми преимуществами

— доступ ко всем мероприятиям «Казахювелир»

— при покупке NFT, получаете возможность приобрести реальное кольцо с 30% скидкой от стоимости и выбрать вид металла серебро или золото.





Коллекция доступна для приобретения на площадке Opensea по ссылке.



